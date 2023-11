Dans la perspective de son très attendu vol inaugural en 2024 pour redonner à l'Europe un accès autonome à l'espace, le lanceur Ariane 6 (un exemplaire avec étage principal et supérieur non destiné à voler) a effectué jeudi un essai à feu de longue durée sur son pas de tir au Centre spatial guyanais à Kourou.

Concernant l'étage principal avec le moteur Vulcain 2.1, ce test avait été annoncé comme une répétition grandeur nature majeure en préparation du premier vol. En septembre et sur le profil de mission du vol inaugural, l'étage supérieur avec moteur Vinci a déjà été testé à feu sur le banc d'essai du site de l'Agence spatiale allemande à Lampoldshausen.

Hier, le moteur Vulcain 2.1 a fonctionné pendant plus de 7 minutes en régime stabilisé. Pour ce test critique, les réservoirs de l'étage principal et aussi supérieur avaient été remplis en hydrogène liquide (-253 °C) et en oxygène liquide (-183 °C). Après l'allumage de son moteur (les boosters n'ont pas été allumés), l'étage principal a dégagé beaucoup de vapeur d'eau en brûlant ses 150 tonnes de carburant.

Un succès total à confirmer

Comme pour faire monter le suspens, le début du test a connu plusieurs minutes de retard sur le programme initialement prévu, suite à l'interruption du compte à rebours. Une petite péripétie sans conséquence, le temps de corriger une anomalie technique.

" L'ensemble des aspects fonctionnels de l'étage principal d'Ariane 6 lors de la phase de vol ont été testés. La réussite de cet essai à feu contribue à la qualification des opérations de chronologie et à la qualification du lanceur Ariane 6, en particulier de l'étage principal ", écrivent ArianeGroup et le Cnes (Centre national d'études spatiales).

Les résultats de l'essai à feu de longue durée de l'étage principal d'Ariane 6 vont toutefois être analysés avec plus de précision. Cela pourrait conditionner la nécessité de procéder à un nouvel essai du même acabit.

D'autres types d'essais à venir

" Pour engager le premier vol, il nous reste à réaliser quelques essais supplémentaires pour démontrer la tolérance à des cas de panne, la livraison du premier lanceur à Kourou et la revue de qualification du système de lancement ", souligne en outre Martin Sion, le Président exécutif d'ArianeGroup.

Patron de l'Agence spatiale européenne, Josef Aschbacher montre en tout cas son enthousiasme : " Les équipes d'ArianeGroup, du Cnes et de l'ESA ont maintenant parcouru chaque étape du vol de la fusée sans qu'elle quitte la Terre. "