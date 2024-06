Après la fin de carrière d'Ariane 5 et un dernier vol durant l'été 2023, l'Agence spatiale européenne (ESA) attend avec impatience la mise en service de son successeur, Ariane 6.

Divers retards et reports ont créé un trou d'air de près d'un an durant lequel l'Europe se retrouve sans lanceur, la fusée légère Vega C étant elle aussi reportée à la fin de l'année.

Le premier lancement d'Ariane 6 se prépare malgré tout et ArianeGroup, maître d'oeuvre, avait annoncé une fenêtre de tir sur l'été 2024, entre juin et fin juillet. Le directeur général de l'ESA a finalement levé le voile sur la date précise du tir inaugural d'Ariane 6 : ce sera pour le 9 juillet 2024 depuis le site de Kourou en Guyane.

Pas encore réutilisable mais à étage supérieur réallumable

Les différents éléments ont été acheminés ces derniers mois grâce au navire de transport Canopée utilisant un système innovant d'ailes propulsives pour réduire sensiblement sa consommation de carburant et divers tests ont été réalisés pour préparer cet événement.

Plus puissant et modulaire, le lanceur Ariane 6 disposera d'un étage supérieur réallumable permettant de positionner plusieurs charges utiles sur des orbites différentes en une seule mission.

Ce premier tir doit constituer un signal fort des ambitions européennes dans l'aérospatial et de son savoir-faire alors que le marché va connaître "une forte montée en cadence au cours de ces deux prochaines années".

Déjà un solide carnet de commandes

Les attentes autour d'Ariane 6 sont également fortes et le carnet est déjà rempli de 30 missions à réaliser ces prochaines années. Stéphane Israël, président d'Arianespace, annonce déjà un second tir pour Ariane 6 prévu pour la fin de l'année et qui constituera le premier vol commercial, puis une accélération qui amènera à une dizaine de lancements par an.

Le tir inaugural doit donc être le point de départ de la relance de la stratégie spatiale européenne alors que les Etats-Unis profitent des lancements à répétition de SpaceX grâce à ses lanceurs réutilisables et que la Chine monte très rapidement en cadence et se dotera bientôt elle aussi de lanceurs réutilisables.