Un vol inaugural le 9 juillet 2024, puis un premier vol commercial le 6 mars dernier pour le satellite d'observation militaire CSO-3.

Le lanceur lourd européen Ariane 6 doit effectuer son deuxième vol commercial le mois prochain et devra placer en orbite Metop-SGA1 pour l'Organisation européenne d'exploitation des satellites météorologiques (Eumetsat).

Le prochain rendez-vous pour Ariane 6

La mission VA264 est prévue pour décoller le 12 août 2025 à 21h37 heure locale depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française, soit le 13 août à 02h37 heure de Paris. Si tout se passe comme attendu, elle placera le satellite Metop-SGA1 sur une orbite héliosynchrone une heure et quatre minutes après le décollage.

Le déploiement aura lieu à environ 800 km d'altitude. Fabriqué par Airbus Defence and Space, Metop-SGA1 a pour objectif d'observer la Terre afin d'ouvrir la voie à des prévisions météo plus fiables et à une meilleure compréhension des phénomènes climatiques.

Pour Arianespace, il s'agira du 356e lancement de son histoire et du 15e lancement pour le compte d'Eumetsat.

Décollage d'Ariane 6 pour CSO-3 (source image : Arianespace)

Des instruments de pointe pour Metop-SGA1

Metop-SGA1 embarque six instruments d'imagerie et de sondage atmosphérique. Ces outils capteront des données dans le visible, l'infrarouge et les hyperfréquences. Ils mesureront une multitude de paramètres : température, humidité, vents, mais aussi la concentration d'aérosols, de cendres volcaniques ou de gaz polluants.

L'un de ces instruments est Sentinel-5, un sondeur dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge à courte longueur d'onde. Il est dédié au programme Copernicus de la Commission européenne pour la surveillance atmosphérique.

« La nouvelle génération de satellites Metop en orbite polaire fournira des données de meilleure qualité, qui permettront de capter plus précisément l'état de l'atmosphère et ainsi de renforcer la solidité et la fiabilité de nos modèles de prévision », indique Philippe Chambon de Météo-France.