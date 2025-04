Jeudi 24 avril au Port spatial de l'Europe en Guyane française, le moteur de qualification P160C de nouvelle génération a été testé avec succès lors d'un essai à feu statique sur le Banc d'Essais des Accélérateurs à Poudre (BEAP) exploité par le Centre national d'études spatiales (Cnes).

Présenté comme « l'un des plus gros propulseurs à poudre monobloc en fibre de carbone au monde », le P160C fait partie des futures évolutions des lanceurs européens Ariane 6 et Vega (Vega-C et ultérieurement Vega E).

Le moteur P160C équipera les boosters du lanceur lourd Ariane 6 et le premier étage des lanceurs légers Vega. Sa mise en service est prévue à partir de 2026 et il prendra ainsi la relève du moteur P120C.

Quatorze tonnes de carburant en plus

Comme son nom l'indique, le P160C pourra emporter environ 160 tonnes de propergol solide.

Le booster mesure 14,5 m de haut et 3,4 m de diamètre. Sa poussée maximale dans le vide est de 4 780 kN. L'Agence spatiale européenne (ESA) propose l'infographie ci-dessous avec une comparaison entre le P120C et le P160C :

La tuyère est conçue pour résister à l'éjection à très grande vitesse des gaz extrêmement chauds, soit 3 000 °C. Elle est pivotante pour le pilotage du lanceur.

« Ce nouveau moteur pourra emporter plus de 14 tonnes de propergol solide supplémentaires, ce qui augmente considérablement les performances d'Ariane 6 et de Vega, leur capacité d'emport et leur compétitivité », écrit le Cnes.

Rendez-vous en août pour Ariane 6

Après son vol inaugural le 9 juillet 2024, Ariane 6 a effectué son premier vol commercial le 6 mars dernier et pour placer en orbite le satellite d'observation militaire CSO-3.

Toujours avec le moteur P120C et une configuration à deux boosters, le deuxième vol commercial d'Ariane 6 est prévu pour août prochain avec comme passager le satellite météorologique MetOp-SG-A1 (Eumetsat).

Le 29 avril, le lanceur Vega-C décollera avec son premier étage P120C pour placer en orbite le satellite d'observation de la terre Biomass.

N.B. : Source image (vignette) : ESA-Cnes-Arianespace / Optique Vidéo du CSG - S. Martin.