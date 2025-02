Prévu ce mercredi 26 février depuis le port spatial européen de Kourou, le premier vol commercial du lanceur lourd européen Ariane 6 avait été reporté la semaine dernière. Arianespace s'était toutefois montré rassurant pour une nouvelle date de décollage.

« Les opérations additionnelles nécessaires sur le moyen au sol sont maintenant terminées, autorisant Arianespace à lancer le 3 mars 2025 à 13h24 heure locale à Kourou, Guyane française (16h24 UTC, 17h24 CET) », annonce aujourd'hui Arianespace.

Il est précisé qu'Ariane 6 et son passager sont dans des conditions stabilisées et en sécurité. Ce passager est le satellite CSO-3. La cause du report n'était pas directement en lien avec la fusée ou le satellite, mais pour des soucis mineurs touchant le transport du satellite.

Après le vol inaugural de juillet 2024

CSO-3 (Composante Spatiale Optique) est pour le compte de la DGA (Direction générale de l'armement du ministère français des Armées) et du Cnes (Centre national d'études spatiales). Ce satellite d'observation militaire est le troisième et dernier du programme MUSIS (Multinational Space-based Imaging System).

Dans une configuration avec deux boosters, comme lors de son vol inaugural le 9 juillet 2024, Ariane 6 devra placer le satellite CSO-3 sur orbite héliosynchrone à 800 km d'altitude. L'injection en orbite interviendra 1 heure et 6 minutes après le décollage qui aura donc lieu le 3 mars à 17h24 heure de Paris.

« Avec ce lancement au service de la défense française et des besoins capacitaires de plusieurs pays partenaires, Arianespace garantit à la France et à l'Europe un accès autonome à l'Espace, au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens », avait déclaré David Cavaillolès, le patron d'Arianespace.