Le tir inaugural de la fusée Ariane 6 durant l'été 2024 s'était presque parfaitement déroulé et avait rassuré sur le retour de capacités spatiales pour l'Europe après une longue période de disette marquée par l'arrêt de la fusée Ariane 5 et les déboires du lanceur léger Vega C.

La nouvelle fusée européenne se veut plus puissante et plus modulaire que la génération précédente, avec également une configuration à quatre boosters qui pourra faire office de lanceur lourd.

Ariane 6 dote l'Europe d'un lanceur polyvalent qui n'a pas encore les capacités de réutilisation et de rythme élevé de lancements du concurrent SpaceX avec les fusées Falcon 9, Falcon Heavy et bientôt Starship mais qui ouvre de nouveau l'accès à ce terrain hautement stratégique qu'est devenu l'espace terrestre proche.

Lancement reporté, pas de nouvelle date

La première mission commerciale d'Ariane 6, ou mission VA263, consistera d'ailleurs à placer en orbite le satellite militaire français de surveillance CSO-3 (Composante Spatiale Optique-3) de la DGA (Direction Générale de l'Armement) pour les besoins de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Tout un symbole...

Ce vol commercial inaugural était prévu pour le 26 février 2025 depuis le site de Kourou, en Guyane, mais il vient d'être reporté par Arianespace, évoquant la nécessité de mener de "nouvelles opérations nécessaires sur des moyens terrestres".

Premier lancement d'Ariane 6, un grand moment pour l'Europe

Aucun calendrier n'est annoncé, l'entreprise précisant seulement que "la nouvelle date de lancement sera annoncée après la fin des opérations", dans un message sur le réseau social X.

La mission VA263 devait initialement été prévue pour fin 2024 avant d'être décalée au début de l'année 2025. Elle se voit donc de nouveau déplacée à une date ultérieure.

Arianespace a de toute façon un peu de temps avant les missions suivantes. La mission VA264 ne sera pas tentée avant le mois d'août mais il faudra ensuite aller plus vite pour réussir trois à cinq lancements avant la fin de l'année et donc regroupés sur le second semestre.

Une question de crédibilité

A terme, Ariane 6 doit pouvoir être en mesure de réaliser une dizaine de lancements annuellement. Le nouveau directeur d'Arianespace indiquait il y a peu vouloir atteindre rapidement ce rythme de croisière pour répondre aux attentes du groupe Amazon.

Ce dernier sera le client des prochains lancements pour mettre en place sa constellation de satellites en orbite basse Kuiper qui offriront des services d'accès à Internet en haut débit et faible latence, à l'image de ce que propose déjà la constellation Starlink de SpaceX.

Arianespace et ArianeGroup ne peuvent pas prendre le risque d'un échec et préfèrent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir ce lancement symbolique pour Ariane 6, alors que SpaceX réalise des tirs de Falcon 9 à un rythme très soutenu, ce qui lui a permis de dépasser largement les 100 lancements réussis en 2024, dont beaucoup ont été consacrés à sa propre constellation Starlink.