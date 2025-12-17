C'était l'ultime lancement d'une fusée Ariane 6 pour cette année 2025. Depuis le port spatial européen en Guyane française, le lanceur Ariane 6 dans une configuration avec deux boosters a décollé aujourd'hui avec succès à 02h01 heure locale. Pour cette mission VA266 et cinquième vol d'Ariane 6, le lanceur lourd européen transportait les satellites SAT 33 et SAT 34 de la constellation Galileo.

La séparation attendue des satellites a eu lieu un peu moins de 4 heures après le décollage. Les deux satellites ont été placés sur une orbite terrestre moyenne à une altitude d'environ 22 922 km. Ils rejoindront progressivement leur orbite opérationnelle finale à 23 222 km d'altitude.

Pour la constellation Galileo de première génération, les satellites SAT 33 et SAT 34 amélioreront la robustesse du système en ajoutant des unités de réserve. Il reste désormais encore quatre autres satellites Galileo de cette génération à lancer d'ici 2027.

Un prochain rendez-vous inaugural pour Ariane 64

" Ce nouveau succès d'Ariane 6 marque une étape importante dans la montée en puissance de l'Europe spatiale. Lors de ce premier lancement pour le programme Galileo, Ariane 6 a de nouveau démontré sa fiabilité et sa précision en mettant parfaitement en orbite les satellites SAT 33 et SAT 34 ", commente David Cavaillolès, le patron d'Arianespace.

Ariane 6 a réussi cinq vols en moins de 18 mois. Patron d'ArianeGroup, Martin Sion souligne qu'Ariane 6 a ainsi réalisé l'entrée en service la plus rapide jamais vue pour un lanceur lourd. Néanmoins, l'attente aura été bien longue avant de voir Ariane 6 prendre son premier envol.

Au premier trimestre 2026, c'est une fusée Ariane 6 dans une configuration avec quatre boosters qui décollera pour la première fois, afin de placer en orbite basse 32 satellites de la constellation Amazon Leo. Avec ses quatre boosters, la capacité d'emport d'Ariane 64 en orbite basse est doublée à 21,6 tonnes.