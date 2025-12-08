Le vol inaugural de la version Ariane 64 est désormais prévu pour le premier trimestre 2026. Cette configuration la plus performante de la fusée européenne Ariane 6 est équipée de quatre propulseurs d'appoint. Pour le moment, Ariane 6 a uniquement décollé dans sa version Ariane 62 avec deux boosters.

Des satellites Amazon Leo pour Ariane 64

La version Ariane 6 avec quatre boosters double la capacité d'emport en orbite basse du lanceur, soit 21,6 tonnes. Dans le cadre du vol inaugural d'Ariane 64, elle sera exploitée pour placer en orbite 32 satellites de la constellation d'Internet à haut débit d'Amazon, Amazon Leo (anciennement Projet Kuiper).

Amazon Leo dispose pour le moment de plus de 150 satellites en orbite basse à 630 km d'altitude, et effectue une transition d'une phase de déploiement à une pré-commercialisation active. Le lancement des services est également attendu pour début 2026.

Les premiers pays concernés seront les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. D'ici fin juillet 2026, ce sont 3 236 satellites Amazon Leo qui devront être déployés, soit la moitié de la constellation.

Encore un ultime décollage en 2025 pour Ariane 6

Le carnet de commandes d'Ariane 6 compte 18 lancements pour Amazon Leo, mais Ariane 6 servira aussi au déploiement de la constellation Iris2 de l'Union européenne, afin de garantir une connectivité sécurisée et souveraine dès 2029.

Pour Ariane 6, il reste d'abord un tout dernier rendez-vous pour cette année 2025. Un cinquième vol dans une configuration Ariane 62 avec deux satellites de la constellation Galileo de première génération. Le décollage est programmé pour le 17 décembre.