Un nouvel instant crucial se profile pour l'Europe dans le domaine spatial. Le troisième lancement commercial de la fusée lourde Ariane 6 est prévu pour le mardi 4 novembre 2025.

Le lancement se fera depuis le Centre spatial de Guyane, situé à Kourou. Sa tâche consiste à placer le satellite Sentinel-1D, un nouvel instrument radar pour le programme d'observation terrestre Copernicus, en orbite héliosynchrone.

Quel est l'objectif de Sentinel-1D ?

Le satellite Sentinel-1D est le quatrième membre de la lignée Sentinel-1, élaborée par l'ESA dans le cadre du programme Copernicus de l'Union Européenne. Son rôle est crucial. Il doit s'unir à son jumeau Sentinel-1C pour délivrer des images radar en haute définition de la surface terrestre.

Ces informations sont cruciales pour la gestion des situations d'urgence, le suivi de l'évolution du climat et la surveillance des activités maritimes. Il assurera la relève de Sentinel-1A, qui a largement excédé sa durée de fonctionnement attendue de 11 ans, et viendra pallier l'absence de Sentinel-1B, qui a cessé de fonctionner fin 2021.

Quelle est l'importance de ce lancement pour Ariane 6 ?

Il s'agit du troisième lancement commercial d'Ariane 6, un vecteur essentiel pour assurer à l'Europe un « accès autonome à l'espace ». Suite à un premier vol couronné de succès, ce lancement vise à valider la fiabilité de la nouvelle fusée, qui s'élève à plus de 60 mètres et peut atteindre un poids proche de 900 tonnes.

Ce vol au départ de Kourou est crucial, car il autorise le lancement de missions vers l'orbite basse tout comme vers l'espace lointain.

Quel est le fonctionnement du satellite Sentinel-1D ?

Sentinel-1D, développé par Thales Alenia Space, est doté d'un appareil radar à synthèse d'ouverture (SAR) opérant en bande C. Cette technologie avancée lui donne la capacité de prendre des photos de jour comme de nuit, et surtout, au travers des nuages.

C'est un avantage considérable comparé aux satellites optiques. De plus, il possède des dispositifs AIS qui améliorent la détection et le traçage des navires, un aspect essentiel pour la surveillance en mer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand et de quelle manière peut-on suivre la diffusion en direct du lancement ?

Le lancement est programmé pour le mardi 4 novembre 2025. Le début de la diffusion en direct est prévu aux alentours de 21h15 (heure de Paris), avec un lancement programmé à 22h02 CET (18h02 heure locale de Kourou). L'événement sera diffusé en streaming sur les chaînes Web TV de l'ESA et d'Arianespace.

Quel est le programme Copernicus ?

Copernicus représente le programme de surveillance terrestre de l'Union Européenne. Il s'appuie sur les données des satellites Sentinel, élaborés par l'ESA, pour délivrer des renseignements accessibles gratuitement et publiquement concernant l'environnement, le climat et la sécurité.

Pour quelle raison Sentinel-1B a-t-il été substitué ?

Le Sentinel-1B, mis en orbite en 2016, a connu une anomalie significative à la fin de 2021 qui a stoppé l'émission de ses données radar. Le déploiement de Sentinel-1C (décembre 2024) et actuellement de Sentinel-1D est destiné à pallier cette lacune et garantir la pérennité de la mission.