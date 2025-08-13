L’essor de l’intelligence artificielle ne cesse de redessiner les capacités graphiques, et Arm veut poser des standards dans ce jeune domaine prometteur pour les capacités de nos smartphones et tablettes tactiles.

La firme britannique a annoncé une avancée importante : l’intégration d’une Neural Unit directement dans ses GPU mobiles, prévue pour 2026. Cette puce spécialisée permet notamment le lancement de la technologie Neural Super Sampling (NSS), qui promet une montée en résolution spectaculaire tout en économisant jusqu’à 50% de la charge GPU.

Ce tournant technologique ouvre la voie à des expériences visuelles jusqu’ici réservées aux ordinateurs de bureau, désormais accessibles à nos appareils mobiles.

Une innovation majeure pour les GPU mobiles

Cette Neural Unit (NU) est conçue pour accélérer les tâches d’intelligence artificielle liées au traitement graphique, une capacité jusqu’ici très limitée sur smartphone. En intégrant cette unité directement dans les cœurs shader du GPU, la performance en IA est prévue pour suivre l’évolution du nombre de cœurs, permettant une montée en puissance efficace et adaptable aux différentes gammes de matériels.

NSS, la promesse d'une qualité comparable au DLSS 2

Cette technologie ne se limite pas à un simple ajout matériel : elle est accompagnée d’un kit de développement complet (SDK) accessible dès aujourd’hui pour les programmeurs, avec des émulateurs et des modèles open source sur des plateformes comme GitHub et Hugging Face. Cette ouverture encourage la création d’applications exploitant pleinement cette nouvelle architecture.

Le Neural Super Sampling : monter en résolution sans perdre en performance

Au cœur de cette nouveauté, le Neural Super Sampling est un procédé d’upscaling par intelligence artificielle.

Contrairement aux méthodes classiques qui nécessitent un rendu natif en haute définition, NSS génère une image en haute résolution à partir d’une version à résolution réduite, ici typiquement du 540p vers du 1080p, et ce en seulement 4 millisecondes par image. Cette prouesse est rendue possible grâce à l’accélération matérielle fournie par la Neural Unit.

Le gain est double : la qualité visuelle s’en trouve nettement améliorée, proche du rendu natif, tandis que les ressources GPU utilisées et la consommation énergétique sont divisées par deux. Arm revendique ici un rendu « plus rapide, plus net, et plus économe ».

Ce progrès est particulièrement crucial pour les smartphones et tablettes, où la puissance et l’autonomie sont des contraintes majeures. L’upscaling intelligent devient alors un levier essentiel pour proposer des expériences graphiques immersives sans sacrifier la fluidité ni la durée de vie de la batterie.

Des perspectives au-delà de l’upscaling : interpolation et débruitage

Arm ne s’arrête pas au Neural Super Sampling. Deux autres technologies complémentaires sont annoncées pour un futur proche :

La Neural Frame Rate Upscaling (NFRU) permettra de doubler le nombre d’images par seconde en générant des images intermédiaires entre deux frames existantes, améliorant ainsi la fluidité des animations tout en allégeant la charge du GPU.

La Neural Super Sampling and Denoising (NSSD) vise à améliorer la qualité d'image en supprimant le bruit visuel via des algorithmes IA, notamment pour le rendu de techniques avancées comme le path tracing en temps réel.

Ces techniques exploitent toutes la même unité neuronale dédiée, optimisant ainsi le matériel pour plusieurs usages liés à l’intelligence artificielle dans les graphismes mobiles.

Vers une nouvelle ère des contenus mobiles intelligents

Cette intégration marque une avancée majeure pour l’écosystème mobile. Les développeurs disposent désormais d’outils puissants pour créer des jeux vidéo et applications avec des rendus visuels jusqu’ici inaccessibles sur smartphone.

L’impact potentiel s’étend également aux caméras intelligentes et autres usages graphiques intensifs, où l’IA embarquée peut transformer la qualité et l’efficacité du traitement.

Comme le souligne Geraint North, expert Arm : « Nous avons besoin d’IA sur GPU qui soit performante, intégrée, et surtout peu gourmande en énergie. Rendre cette IA accessible aux développeurs a guidé nos innovations techniques. »

Arm pose ainsi la pierre angulaire d’une innovation où l’augmentation de la résolution et la fluidité des images seront assurées par des accélérateurs neuronaux spécifiquement adaptés aux contraintes mobiles.

L'annonce arrive à quelques semaines du lancement du processeur Snadpragon 8 Elite Gen 2 de Qualcomm et veut pouvoir concurrencer la solution graphique Adreno et l'environnement Snapdragon Elite Gaming apportant ses propres solutions d'optimisation graphique. La bataille des GPU mobiles sera-t-elle relancée ?