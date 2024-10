Dans le petit monde des puces mobiles, MediaTek a ouvert le bal début octobre avec l'annonce du processeur Dimensity 9400 gravé pour la première fois en 3 nm. Le groupe Qualcomm lui emboôte le pas à l'occasion de son événement Snapdragon Summit en dévoilant à son tour sa nouvelle puce pour les smartphones haut de gamme et premium de 2025 (et de fin 2024 pour les fabricants les plus pressés).

Après le Snapdragon 8 Gen 3, on pouvait penser que la firme allait proposer une puce Snapdragon 8 Gen 4 mais Qualcomm considère que son nouveau processeur constitue une proposition d'un nouveau genre par sa finesse et ses coeurs CPU inédits.

Elle prend donc le nom de Snapdragon 8 Elite qui sonne comme une continuité avc les processeurs Snapdragon X Elite pour PC portables ARM présents dans des machines depuis le mois de juin.

Les deux plates-formes ont en commun d'utiliser de nouveaux types de coeurs Oryon conçus en interne via l'entreprise Nuvia qui avait été rachetée en 2021. Exit donc les coeurs ARM standard pour revenir à une solution maison optimisée, comme le fait Apple depuis des années dans ses propres processeurs Apple Ax et Mx.

Un CPU à plus de 4 GHz !

Avec la gravure en 3 nm N3E de TSMC, utilisée pour la première fois, ils promettent des performances améliorées de 45% en perfomance CPU et de 44% en efficacité énergétique.

Cela permet de faire grimper la fréquence de la puce au-delà des 4 GHz, jusqu'à un maximum de 4,32 GHz pour les deux coeurs puissants, tandis que les 6 autres coeurs de la configuration octocore atteignent 3,53 GHz. Comme MediaTek, Qualcomm abandonne donc la logique des coeurs économiques basse consommation.

Le SoC Snapdragon 8 Elite poursuit par ailleurs ses progressions sur la partie graphique avec un composant Adreno qui fournit là aussi 40% de performances en plus et 40% d'efficacité énergétique.

Les smartphones sous Snapdragon 8 Elite seront capables de gérer du ray tracing avec accélération matérielle, supporteront le moteur Unreal Engine 5.3 avec rendu Nanite capable de générer des environnements 3D immersifs ou verront le framerate et le rendu des jeux s'améliorer grâce à Snapdragon Game Super Resolution et Adreno Frame Motion Engine 2.0.

Des connectivités sans fil et cellulaires au top

Le nouveau processeur premium embarque également le modem 5G avancé Snapdragon X80 épaulé par intelligence artificielle pour fournir des débits mobiles de 10 Gbps descendants ainsi que la puce FastConnect 7900 gérant WiFi 7, Bluetooth 5 et UWB.

Cette année, Qualcomm met un peu moins en avant la partie photo, dont les capacités sont portées par l'ISP Spectra qui continue d'offrir de multiples possibilités de capture de flux en haute définition et de traitements pour des photos de qualité avec tous les types d'éclairage (ou leur absence).

Celle-ci est tout de même portée par le renforcement des capacités d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'effacer un détail dans l'image, d'ajuster des paramètres de l'image ou de recomposer l'éclairage d'une scène tout en continuant d'utiliser la segmentation sémantique adaptant finement le traitement à des portions de la photo.

Une intelligence artifificielle toujours plus présente

L'intelligence artificielle est en revanche toujours plus mise en avant dans le processeur mobile Snapdragon 8 Elite. Qualcomm peut s'appuyer sur son NPU Hexagon dont la firme promet là encore une progression de 45% de capacité de traitement IA et de 45% de la performance par watt, ainsi que sur l'utilisation des autres éléments (CPU et GPU) pour étoffer la puissance de traitement IA.

Cela permettra de faire tourner des IA locales multimodales qui pourront épauler l'utilisateur pour de nombreuses tâches et apporter suggestions et décisions en fonctions du contexte grâce à un champ d'interprétation étendu.

La présence de modèles de langage (LLM) en local donne la possibilité d'obtenir un temps de réaction de l'IA plus rapide puisqu'il ne sera plus nécessaire de passer par le cloud, à moins de nécessiter des réponses complexes à des requêtes.

L'avantage est aussi que les prompts et les données introduites restent à bord du smartphone et ne sont pas dispersés sur des serveurs distants, protégeant mieux en principe les données personnelles (même si tous les géants du Web n'ont d'yeux que pour elles).

Avec le Snapdragon 8 Elite, Qualcomm mise donc tout sur l'augmentation des performances à tous les niveaux ou presque de sa puce tout en promettant que cela ne compromettra pas l'autonomie grâce à la gravure en 3 nm, les optimisations internes et le recours à l'IA.

Ce sera sans doute le défi à tenir et on pourra le vérifier rapidement, les premiers smartphones dotés du processeur Snapdragon 8 Elite étant attendus dans les semaines qui viennent et au-delà chez Asus, Honor, iQoo, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo et Xiaomi pour commencer.