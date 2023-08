Après la tentative manquée de rachat par Nvidia pour 40 milliards de dollars, sur fond de craintes pour l'équilibre du marché des puces électroniques, l'entreprise britannique ARM va finalement passer par l'étape d'une introduction en Bourse.

Son propriétaire actuel, le groupe nippon Softbank, prépare cette opération pour le mois de septembre 2023 et compte bien profiter de l'engouement de l'IA et le renforcement ces dernières années de l'architecture ARM bien au-delà des puces pour appareils mobiles et contrôleurs.

Une belle opération à venir pour le secteur high-tech

Selon l'agence Bloomberg, l'entrée en Bourse vise à amener ARM à une valorisation de l'ordre de 60 à 70 milliards de dollars. La présentation pour les investisseurs doit débuter dès la première semaine de septembre et le prix de l'offre sera dévoilé une semaine plus tard.

Les dernières innovations ARM, bientôt dans vos smartphones

ARM pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars à l'occasion de cette introduction en Bourse et pourrait constituer l'une des plus grosses IPO dans le secteur high-tech de ces dernières années, malgré un contexte économique encore fragile.

A défaut d'avoir directement pris le contrôle de cette entreprise hautement stratégique, seuls ou via un consortium, plusieurs grands groupes high-tech comme Intel et Nvidia devraient se positionner comme investisseurs de référence ("anchors investors") en amont de l'entrée en Bourse et ainsi disposer d'une visibilité sur la stratégie de la future entreprise cotée.

Le destin très particulier de ARM

Si Softbank ne comptait jusqu'à présent que récupérer sa mise (32 milliards de dollars) de 2016, la diversification du portefeuille de technologies ARM, qui touche désormais aussi les processeurs pour ordinateurs et pour serveurs, et l'intérêt pour l'efficience énergétique de l'architecture dans divers domaines, permettent d'espérer de réaliser une belle opération financière.

La longue tentative de prise de contrôle par Nvidia, qui s'est soldée par un échec face à la levée de boucliers des régulateurs s'inquiétant d'une main mise sur le marché des puces, a souligné combien ARM a un rôle important dans l'industrie électronique et doit maintenir une certaine indépendance pour garantir à tous un accès à ses licences.