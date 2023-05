Alors que l'entreprise britannique ARM prépare son entrée en Bourse, après l'échec de son rachat par Nvidia, son emprise sur l'architecture de nombreux appareils électroniques reste très forte.

Les puces et contrôleurs ARM sont présents dans de très nombreux équipements, à commencer par les smartphones et la plupart des appareils mobiles. ARM propose presque chaque année une nouvelle génération d'architecture de coeur CPU et voici venir la nouvelle famille réunie sous la forme de la solution TSC23 (Total Compute Solution).

On y retrouve trois types de coeurs : le puissant ARM Cortex-X4, le coeur standard ARM Cortex-A720 et le coeur économique ARM Cortex-A520 qui seront sans doute présents dans les prochains processeurs mobiles premium en fin d'année.

ARM Cortex-X4, le nouveau coeur surpuissant

Cette fois-ci, les évolutions sont relativement légères et portent plutôt sur les optimisations. Les nouveaux coeurs exploitent le jeu d'instructions ARMv9.2 et accueilent une nouveauté principale : le support exclusif du 64-bit, éliminant ainsi les freins restants du 32-bit.

Ce n'est pas une surprise alors qu'il se murmure que le futur processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm sera exclusivement 64-bit., tout comme sans doute le prochain SoC haut de gamme de MediaTek.

Le coeur ARM Cortex-X4 devient donc l'architecture la plus performante chez ARM et pourra grimper jusqu'à 3,4 GHz. La progression des performances est modérée par rapport au ARM Cortex-X3 (+15%) mais gagne en efficacité énergétique.

Le coeur Cortex-X4 reste celui des usages extrêmes sur smartphone, avec une activation ponctuelle pour tirer parti des applications les plus gourmandes en ressources.

Des configurations jusqu'à 14 coeurs

On notera tout de même que la solution TSC23 permettra de générer de nombreuses configurations de coeurs, allant de 1 unique coeur (ARM Cortex-A520) jusqu'à des configurations 2+6 et 4+4 sans X4, ainsi que l'habituelle 1+3+4 couramment utilisée dans les processeurs mobiles premium, voire une configuration atypique 1+5+3 fonctionnelle en interne mais dont il reste à voir si elle sera adoptée par les concepteurs de processeurs mobiles.

Et il sera possible d'aller aussi jusqu'à 14 coeurs en réunissant 10 coeurs ARM Cortex-X4 + 4 coeurs ARM Cortex-A720, ouvrant la voie à des appareils électroniques très divers.

ARM Cortex-A720 et A520, l'amélioration d'efficacité

Pour les usages courants, les smartphones pourront profiter des coeurs ARM Cortex-A720 et ARM Cortex-A520. Les deux architectures sont des évolutions douces des solutions A715 et A510 en profitant de diverses optimisations.

Le coeur A720 offre ainsi une amélioration des performances sans consommer plus et des optimisations dans les pipelines et les files d'exécution tandis que le A520 devient le coeur ARM le plus efficient en ARMv9.2.

Il offre ainsi un peu moins de 10% de performances supplémentaires pour une consommation d'énergie abaissée de plus de 20%. La solution TSC23, avec ses coeurs ARM Cortex-X4, ARM Cortex-A720 et ARM Cortex-A520 profitera évidemment des techniques de gravure les plus fines pour exprimer tout son potentiel.

Ces coeurs seront sans doute utilisés dans les processeurs Snapdragon 8 Gen 3 et Dimensity 9400 attendus durant le second semestre 2023 et dans les smartphones à partir de début 2024.