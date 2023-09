L'entrée en Bourse de ARM, la société concevant les architectures des processeurs mobiles des smartphones mais aussi de plus en plus dans des ordinateurs et des serveurs, est désormais imminente et la firme a dévoilé la fourchette choisie pour le prix de l'action.

Comme attendu, elle sera comprise entre 47 et 51 dollars, confirmant une information de Reuters diffusée en début de semaine. Cela doit lui permettre d'atteindre une valorisation allant jusqu'à 52 milliards de dollars, un peu moins que les estimations initiales qui la voyaient rechercher les 60 milliards de dollars, en intégrant le New York Stock Exchange (NYSE).

ARM, finalement une bonne affaire pour Softbank

L'entreprise, un temps convoitée par Nvidia qui en avait proposé 44 milliards de dollars avant de devoir renoncer sous la pression des régulateurs, est tiraillée entre les perspectives de l'intelligence artificielle et la baisse des ventes de smartphones et d'ordinateurs qui ne devrait pas s'améliorer avant l'an prochain (et encore, avec une croissance faible).

Sur la fourchette haute, ARM peut espérer lever près de 5 milliards de dollars pour alimenter sa croissance. Son propriétaire, le groupe nippon Softbank, qui l'avait achetée en 2016 pour 32 milliards de dollars mais sans trop savoir quoi en faire, devrait réaliser une belle opération, un peu de moins de 10% des actions étant soumises à cotation, le reste demeurant sa propriété.

L'entrée en Bourse de ARM sera la plus grosse opération de ce genre de l'année dans le domaine de la high-tech, avec l'espoir pour les investisseurs d'en amorcer d'autres dans un contexte économique qui reste incertain et confronté à l'inflation.

Retour sur la place boursière

Les perspectives sont pourtant belles pour la firme qui revendique un marché potentiel (TAM ou Total Adressable Market) de 202 milliards de dollars de dollars en 2022 et qui passera à 246 milliards de dollars d'ici fin 2025, soit une croissance annuelle attendue de 6,8%.

Dans son document prospectif, ARM indique que sa propriété intellectuelle est présente dans 250 milliards de puces dans le monde, du simple contrôleur pour capteur au processeur mobile pour smartphone en passant par les serveurs et jusqu'aux supercalculateurs.

Et si l'entreprise, britannique, aurait pu briller sur la place boursière londonienne, elle a finalement préféré l'expertise et les investisseurs de la Bourse new yorkaise.