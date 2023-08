Même si les fabricants continuent de proposer une profusion de nouveaux modèles chaque années, le marché des smartphones n'est pas au mieux de sa forme et affronte un tassement des ventes depuis plusieurs années.

Avec l'inflation et les incertitudes économiques en cours, 2023 ne fait pas exception et le cabinet d'études IDC anticipe déjà une baisse des ventes de 4,7% qui amènerait le volume mondial à 1,15 milliard d'unités écoulées, le plus bas depuis une décennie.

Les analystes se montrent plus pessimistes qu'en début d'année (ils prévoyaient -3,2%) du fait d'une évolution économique mondiale toujours compliquée qui freine la demande et allonge les cycles de renouvellement.

Le haut de gamme résiste, le reste s'effondre

Toutefois, l'année prochaine devrait être un peu meilleure avec une reprise de croissance des ventes estimée à 4,5% qui ne masquera toutefois pas une croissance moyenne faible sur les cinq années suivantes, estimée à 1,7%.

Il n'y a donc pas beaucoup d'espoir de voir les volumes augmenter à court et moyen terme. Toutefois, ce contexte peut avoir un effet positif sur les ventes de smartphones haut de gamme dont les fonctions premium et le meilleur suivi logiciel dans le temps permettent d'affronter des cycles de renouvellement étirés, malgré l'investissement initial plus élevé qui contribue également à augmenter le prix moyen de vente des smartphones (286 dollars pour un smartphone Android, 1008 dollars pour un iPhone en 2023) et améliorer les marges.

Il faut dire que le segment est également soutenu par de solides programmes de financement (reprise d'anciens modèles, étalement des paiements) qui ont permis de freiner la chute des ventes de seulement 1,7% quand les autres segments ont connu des reculs à deux chiffres.

La situation profite à iOS

Cette tendance alimente aussi le segment des smartphones reconditionnés avec des modèles de qualité pouvant être achetés moins cher que le neuf et contribuer à un cycle de vie plus long.

La contraction des ventes des smartphones impacte surtout la sphère Android, ce qui conduit à faire grimper la part de marché de iOS jusqu'à atteindre un niveau record de 19,9% grâce à une croissance des ventes de 1,1%.

De l'autre côté, le volume des smartphones Android sera en recul de 6% cette année, notamment en Europe de l'Ouest mais aussi en Chine et en région Asie / Pacifique.