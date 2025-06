L'URL est la bonne. Le cadenas est vert. Vous êtes bien sur le site officiel de Microsoft ou d'Apple. Et pourtant, le numéro de téléphone affiché est un piège. C'est la nouvelle technique redoutable mise au point par des cybercriminels pour perfectionner l'arnaque au support technique. Une ruse diabolique qui contourne nos réflexes de sécurité les plus élémentaires et qui fait déjà des ravages.

Comment cette nouvelle arnaque fonctionne-t-elle ?

La méthode est vicieuse. Les escrocs achètent des publicités sur Google pour des recherches comme "support technique Apple". Le lien de la publicité semble parfaitement légitime et pointe vers le vrai site officiel. Cependant, les pirates y injectent des "paramètres de recherche" cachés. Lorsque vous cliquez, vous atterrissez bien sur la vraie page d'aide, mais l'URL modifiée ordonne au site d'afficher le faux numéro de téléphone des arnaqueurs, souvent directement dans la barre de recherche de la page. Vous pensez être en sécurité sur un site de confiance, mais vous vous apprêtez à appeler un escroc.

Quel est le but de ces faux conseillers techniques ?

Une fois que vous appelez le numéro piégé, le but est le même que pour les arnaques classiques. Le faux conseiller va vous mettre la pression, vous faire croire que votre ordinateur est infecté par un virus terrible. Son objectif final est de vous convaincre de payer pour un "dépannage" inutile, ou pire, de lui donner l'accès à distance à votre machine. Une fois qu'il a le contrôle, il peut y installer de vrais logiciels malveillants, voler vos mots de passe, vos documents personnels ou vos coordonnées bancaires. L'arnaque au support technique reste la troisième menace la plus répandue en France pour les particuliers.

Comment se protéger de ces arnaques de plus en plus sophistiquées ?

Cette nouvelle technique prouve qu'il ne suffit plus de vérifier l'adresse du site. Il faut développer de nouveaux réflexes de cybersécurité. Voici les conseils à appliquer pour ne pas tomber dans le panneau :

Méfiez-vous des numéros de téléphone qui apparaissent dans des endroits inhabituels sur un site, comme la barre de recherche interne.

qui apparaissent dans des endroits inhabituels sur un site, comme la barre de recherche interne. Évitez de cliquer sur les liens sponsorisés en haut des résultats de recherche. Privilégiez les résultats naturels ou tapez l'adresse du site que vous connaissez directement.

en haut des résultats de recherche. Privilégiez les résultats naturels ou tapez l'adresse du site que vous connaissez directement. Vérifiez le numéro de support par un autre moyen. Retrouvez le numéro officiel sur une vieille facture, une boîte de produit ou le site officiel que vous avez mis en favori et comparez-le.

par un autre moyen. Retrouvez le numéro officiel sur une vieille facture, une boîte de produit ou le site officiel que vous avez mis en favori et comparez-le. Pour les arnaques par pop-up (les fenêtres qui bloquent votre écran), la règle est simple : ne jamais appeler. Redémarrez simplement votre ordinateur "à l'arrache" en maintenant le bouton d'alimentation.

Plus de détails



L'arnaque au support technique est-elle fréquente ?

Oui, c'est une menace majeure et persistante. D'après le site gouvernemental Cybermalveillance.gouv.fr, elle représentait la troisième menace la plus signalée par les particuliers en France en 2024, avec plus de 13 500 signalements enregistrés.

Que faire si je suis tombé dans le panneau ?

Si vous avez donné vos informations bancaires, faites immédiatement opposition auprès de votre banque. Si vous avez laissé l'escroc prendre le contrôle de votre ordinateur, déconnectez-le immédiatement d'Internet et faites-le analyser par un professionnel ou avec un antivirus reconnu. Enfin, conservez toutes les preuves (numéro appelé, captures d'écran...) et déposez plainte.

Comment reconnaître un lien publicitaire suspect ?

Sur Google, les liens sponsorisés apparaissent tout en haut des résultats de recherche et sont généralement accompagnés de la mention "Sponsorisé". Bien qu'ils ne soient pas tous malveillants, la prudence recommande de privilégier les résultats de recherche "naturels" qui se trouvent juste en dessous.