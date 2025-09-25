C'est officiel, le vaisseau spatial Orion qui emmènera les premiers astronautes vers la Lune depuis 1972 a un nom. En 2026, l'équipage de la mission Artemis II voyagera à bord de Integrity.

Ce nom a été dévoilé par les quatre membres de la mission habitée : le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Glover et les spécialistes de mission Christina Koch et Jeremy Hansen.

Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Kochs sont des astronautes de l'Agence spatiale américaine, tandis que Jeremy Hansen est un astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Ce dernier deviendra le premier Canadien à voyager vers la Lune.

Pourquoi ce nom a-t-il été choisi ?

Le choix d'Integrity n'est pas anodin, il est le fruit d'une longue réflexion de l'équipage et de leurs suppléants. Le nom incarne " la fondation de la confiance, du respect, de la franchise et de l'humilité " nécessaires au succès.

La Nasa indique qu'il rend également hommage à l'immense effort d'intégration, des plus de 300 000 composants du vaisseau aux milliers de personnes impliquées dans le projet d'aller-retour vers la Lune.

Jeremy Hansen a expliqué que l'idée est venue d'un instructeur. " Il a inventé ça pour nous [...], cette idée que l'on n'est pas une personne qui a de l'intégrité, mais une personne qui s'efforce d'être dans l'intégrité. "

L'objectif de la mission Artemis II

Prévue pour un lancement entre le 5 février et le 26 avril 2026, la mission Artemis II est un vol d'essai d'environ dix jours. L'équipage ne se posera pas sur la Lune, mais effectuera une boucle autour de notre satellite naturel avant de revenir sur Terre. Presque à la manière de la mission Artemis I en novembre 2022, mais avec un équipage à bord.

Ce sera la première mission habitée à s'aventurer dans la région lunaire depuis Apollo 17 en décembre 1972. Cette étape est cruciale et doit valider les systèmes de la capsule Orion en conditions réelles pour paver la voie à Artemis III, qui visera à faire atterrir des astronautes près du pôle Sud de la Lune en 2027... en théorie.

L'objectif final du programme Artemis est d'établir une présence humaine durable sur et autour de la Lune, en vue de préparer les futures missions vers Mars.