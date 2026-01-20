Le programme Artemis de la NASA s'apprête à franchir une étape décisive avec sa deuxième mission. Prévue au plus tôt pour février 2026, elle marquera le retour des vols habités vers notre satellite naturel, plus d'un demi-siècle après l'ère Apollo. Pour célébrer cet événement historique, l'agence spatiale américaine a lancé une opération de communication d'envergure, invitant le monde entier à envoyer symboliquement son nom en orbite lunaire. L'engouement est déjà massif, avec près de 1,8 million de noms déjà enregistrés.

Comment participer à cette aventure lunaire symbolique ?

Pour obtenir son billet virtuel pour la Lune, il suffit de se rendre sur le site web officiel de la mission pour remplir un court formulaire. Une fois l'inscription validée, chaque participant reçoit une carte d'embarquement virtuelle personnalisée, prête à être partagée. Cette démarche est totalement gratuite et ouverte à tous, mais il s'agit de votre toute dernière chance de faire partie de ce voyage. La fenêtre d'inscription se ferme en effet demain, le 21 janvier.

Tous les noms collectés seront ensuite gravés sur une carte SD. Cette dernière sera physiquement embarquée à bord du vaisseau spatial Orion avant son décollage depuis le Kennedy Space Center en Floride. Cette initiative de la NASA permet ainsi de créer un lien fort entre le grand public et une mission qui s'annonce déjà comme un jalon majeur de l'exploration spatiale contemporaine.

Quelle est la mission d'Artemis II et qui sont les voyageurs ?

La mission Artemis II n'est pas un simple vol. Il s'agit du premier vol d'essai habité du programme, conçu pour tester les systèmes de support de vie de la capsule Orion et valider les capacités nécessaires aux futures expéditions vers la surface lunaire. Le voyage, d'une durée d'environ dix jours, emmènera son équipage pour un survol de la face cachée de la Lune avant un retour sur Terre avec un amerrissage dans l'océan Pacifique.

À bord, un équipage de quatre astronautes a déjà été sélectionné : les Américains Gregory Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, accompagnés du Canadien Jeremy Hansen. Ils seront les premiers humains à s'aventurer aussi loin de la Terre depuis la fin du programme Apollo en 1972, ouvrant la voie à la future mission Artemis III qui, elle, visera un alunissage.

L'équipage d'Artemis II (de gauche à droite) : Gregory Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen.

Comment un petit village français s'est-il invité dans l'espace ?

L'espace n'est pas réservé qu'aux grandes puissances et aux astronautes chevronnés. La petite commune de La Lande-Chasles, dans le Maine-et-Loire, en est la preuve éclatante. Connue pour être l'une des plus petites du département, elle a officiellement décroché son ticket pour l'orbite lunaire. Son maire, Jean-Christophe Rouxel, jamais à court d'idées pour promouvoir son village, a en effet inscrit le nom de sa commune sur la liste d'embarquement. Il ne cache pas sa fierté : « Entre deux conseils municipaux, La Lande-Chasles a trouvé le temps de décrocher la Lune ».

Cette initiative audacieuse a permis au village de s'inscrire, sans « bruit supersonique mais avec panache », dans la grande histoire spatiale. L'édile ne compte pas s'arrêter là et rêve désormais de voir le blason communal photographié à bord de la Station Spatiale Internationale. Une ambition qu'il résume avec humour par une formule bien connue : « un petit pas pour l’homme, un grand pas pour la signalétique saumuroise ».