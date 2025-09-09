L'information n'est plus à prendre au conditionnel. Pépite française de l'intelligence artificielle, Mistral AI annonce la finalisation d'une levée de fonds de 1,7 milliard d'euros, dont 1,3 milliard d'euros par ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography).

L'opération valorise Mistral AI à 11,7 milliards d'euros, ce qui représente un record pour une entreprise d'IA en Europe. Le leader néerlandais des machines de lithographie pour semi-conducteurs devient par la même occasion l'actionnaire principal de Mistral AI avec environ 11 % du capital.

Un pari stratégique sur le long terme

Loin d'être un simple placement financier, cet investissement scelle un partenariat technologique profond. ASML, dont les machines de lithographie sont déjà truffées de technologies avancées, compte intégrer les modèles d'IA de Mistral AI pour repousser les limites de ses équipements.

Avec des produits et des solutions basés sur l'IA, l'objectif est d'optimiser la productivité, améliorer la détection de défauts à l'échelle du nanomètre et accélérer le développement de nouvelles générations de machines, sans compter la mise en avant d'un potentiel de recherche commune.

« Nous pensons que ce partenariat stratégique avec Mistral AI, qui va au-delà d'une relation fournisseur-client traditionnelle, est le meilleur moyen de saisir cette opportunité majeure. Nous pensons également que cette collaboration est créatrice de valeur pour Mistral AI », commente Christophe Fouquet, le patron d'ASML.

Mistral AI sur le devant de la scène mondiale

Pour la jeune entreprise Mistral AI fondée il y a moins de deux ans, l'accord est une double victoire. D'un côté, l'arrivée d'argent frais va permettre d'intensifier la recherche et de recruter les meilleurs talents pour continuer à rivaliser avec OpenAI ou Google.

De l'autre, s'adosser à un leader industriel incontournable lui offre une vitrine technologique de premier rang et un débouché concret dans le secteur critique des semi-conducteurs. Cette alliance renforce son indépendance face aux capitaux américains et lui donne une crédibilité mondiale instantanée.

« Ensemble, nous accélérerons le progrès technologique sur toute la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs et de l'IA », déclare Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, tout en réaffirmant l'indépendance de l'entreprise.

L'Europe de la tech affirme ses ambitions

Au-delà des deux entreprises, l'opération est un signal fort pour la souveraineté numérique européenne. Elle connecte deux maillons essentiels de la chaîne technologique pour une alternative crédible aux géants américains et chinois.

En obtenant un siège au comité stratégique de Mistral AI, ASML dispose en outre d'un rôle consultatif dans les décisions stratégiques et technologiques futures de Mistral AI.

De quoi s'assurer que la start-up restera alignée sur des objectifs industriels européens. Un rapprochement qui pourrait bien inspirer d'autres collaborations pour servir les ambitions de l'Europe.