Acteur majeur pour l'industrie des semi-conducteurs, ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) serait sur le point de devenir l'actionnaire majoritaire de Mistral AI, le champion français de l'intelligence artificielle. Un investissement qui a le potentiel de s'inscrire dans la quête d'un leader continental capable de rivaliser avec les géants américains.

Une levée de fonds qui affole les compteurs

D'après Reuters, ASML s'engagerait à hauteur de 1,3 milliard d'euros dans un nouveau tour de table global estimé à 1,7 milliard d'euros. Cette opération ferait grimper la valorisation de Mistral AI à plus de 10 milliards d'euros avant même l'injection des fonds, la plaçant au sommet des start-ups IA les plus chères d'Europe.

Une telle valorisation à plus de 10 milliards d'euros représenterait près du double que lors du précédent tour de table l'année dernière. La nouvelle levée de fonds devrait permettre à Mistral AI de financer sa croissance fulgurante, sans tomber sous la coupe des mastodontes de la tech.

L'alliance pour une souveraineté européenne

Derrière le montage financier se cache une ambition encore plus grande. L'union entre ASML, leader incontesté des machines de lithographie pour semi-conducteurs, et Mistral AI, spécialiste des modèles de langage, crée un axe technologique européen puissant.

Le potentiel est de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des modèles d'IA américains et chinois. Pour ASML, c'est aussi l'occasion d'intégrer les capacités d'analyse de Mistral AI afin d'optimiser ses propres outils.

Mistral AI, la comète de la tech française

Fondée en 2023 par trois chercheurs français ayant fait leurs armes chez DeepMind (Google) et Meta, Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, la start-up a connu une ascension spectaculaire. Elle s'est vite démarquée grâce à ses modèles de langage performants, open source et peu gourmands en énergie.

Avec son chatbot IA Le Chat lancé en début d'année pour concurrencer ChatGPT et des contrats auprès d'entreprises, Mistral AI s'affirme comme la figure de l'IA à la française et pour l'Europe.

À noter que l'information de Reuters n'a pas été commentée par les principaux intéressés. Quelques jours auparavant, Bloomberg avait évoqué la perspective d'une finalisation d'un investissement de 2 milliards d'euros pour Mistral AI et une valorisation à 12 milliards d'euros.