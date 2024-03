Commençons avec le Rowenta X-Pert 6.60 Smart RH6471WO.

Il est muni d'une tête de brosse motorisée à LED, d'une batterie amovible de 18 V qui peut assurer jusqu'à 45 minutes d'autonomie et d'un bac à poussière de 0,55 L.



Le tube FLEX permet d'atteindre la poussière sous les meubles même bas. Vous pouvez choisir entre 3 modes de nettoyage (Surface, Eco et Boost) sur l'écran qui affiche également le niveau de la batterie ainsi que les alertes pour le nettoyage du filtre.

Grâce à la position Stop & Go, vous n'avez plus besoin de poser le tube au sol lorsque vous utilisez l'aspirateur à main : le tube et la brosse tiennent debout tout seuls.

L'aspirateur est livré avec une mini électrobrosse pour les poils et la poussière, un suceur fente pour les zones difficiles d'accès, une brosse pour les lits et les canapés, deux brossettes intégrées, un filtre supplémentaire et une base de charge.

Le Rowenta X-Pert 6.60 Smart RH6471WO est en promotion à 199,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 26% sur Amazon.







