Commençons avec le PC portable gaming MSI Thin GF63 12VE-062XFR.

Fin et léger, il est doté d'un écran IPS Full HD 144Hz de 15,6 pouces.

Il embarque un processeur Core i5-12450H et une carte graphique RTX4050 6 Go GDDR6 propulsée par NVIDIA DLSS 3 et l'architecture Ada Lovelace.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Profitez d'un support pour 2 écrans externes avec Matrix Display en utilisant les ports USB-C et HDMI.



Le PC portable gaming MSI Thin GF63 12VE-062XFR est en promotion à 759,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 41% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.

On peut également trouver un modèle légèrement différent, le Thin GF63 12VE-064XFR, avec en plus une souris MSI M99 RGB à 849,99 € sur Rue du Commerce.







Passons ensuite aux écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra - Blanc.



Grâce à la technologie CustomTune, les écouteurs à réduction active de bruit analysent les deux oreilles et adaptent le son en conséquence.



3 modes d'écoute vous sont proposés : le mode Quiet pour la concentration, le mode Aware pour laisser passer les bruits environnants et le mode Immersion pour une réduction totale de bruit.

Les écouteurs offrent une autonomie allant jusqu’à 6 heures (jusqu’à 4 avec le mode Immersion) et vous pouvez profiter de 2 heures additionnelles avec une charge de 20 minutes.

Les micros à réduction de bruit filtrent les sons pour des appels plus clairs, et les commandes tactiles intuitives vous permettent de facilement changer le volume, les musiques, les modes et répondre aux appels.

Les écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra - Blanc sont proposés à 235,99 € sur Rakuten, et leur prix officiel est 349,95 €. La livraison est offerte.







Enfin, terminons le top 3 avec l'iPhone 15 128 Go.

Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces jusqu’à 2x plus lumineux en extérieur que celui de l’iPhone 14.

Avec sa face avant Ceramic Shield et son design en aluminium, il résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

L'iPhone 15 intègre un appareil photo principal de 48 MP avec téléobjectif 2x de qualité optique, ainsi qu'une puce A16 Bionic économe en énergie et ultra-rapide.

Le nouveau connecteur USB‑C vous permet d’utiliser le même câble pour charger votre Mac ou iPad et votre iPhone 15.

L'iPhone 15 128 Go est en réduction à 783,90 € au lieu de 871 €, soit une remise de 10% sur Rue du Commerce et la livraison est gratuite. Son prix officiel est 969 €.



On peut également le trouver à 719,99 € sur Rakuten.









