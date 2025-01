On commence avec l'aspirateur balai sans fil Samsung Jet 75E Turbo VS20B75B1R4.

Son moteur Digital Inverter, doté d’un stator, d’un rotor et d’un ventilateur 3D améliorés, garantit une puissance d’entrée allant jusqu’à 550 AW. Associé au Jet Cyclone, qui comporte 9 cyclones et 27 entrées d’air, il piège efficacement 99,999 % des particules, y compris les plus fines. Grâce à son système de filtration multicouche, l’air expulsé est purifié.

Côté autonomie, la batterie permet de nettoyer jusqu’à une heure en continu. Une batterie additionnelle, vendue séparément, peut être utilisée afin de doubler cette durée.

L’entretien est simplifié grâce à un réservoir à poussière de 0,8 L, facile à retirer et entièrement lavable. L’écran digital LED permet de surveiller en temps réel le niveau d’aspiration, l’autonomie restante et les éventuelles notifications. Enfin, la station de chargement 2-en-1 offre une liberté d’installation : elle peut être fixée au mur pour gagner de l’espace ou utilisée comme chargeur autonome.

Retrouvez l'aspirateur Samsung Jet 75E Turbo VS20B75B1R4 en promotion à 229,99 € au lieu de 279,99 €, soit une remise de 17 % sur Cdiscount.

Pour information, Samsung indique un prix officiel de 450,04 € pour le Jet 75E Turbo sur son site.



On continue avec les écouteurs Bluetooth Jabra Elite 10.

Grâce à la technologie innovante Jabra ComfortFit, profitez d’un confort optimal au quotidien. Conçue pour réduire la pression intra-auriculaire, cette solution garantit une expérience d’écoute agréable, même sur de longues durées.

La technologie Jabra Advanced Active Noise Cancellation (ANC) supprime efficacement les bruits de fond, vous permettant de vous immerger pleinement dans votre musique ou de passer en mode transparent pour rester connecté à votre environnement. Avec 6 microphones intégrés, bénéficiez d’appels d’une clarté remarquable.

Les haut-parleurs de 10 mm, combinés à l’audio spatial et Dolby Audio, délivrent une qualité sonore exceptionnelle. Profitez d’une autonomie prolongée avec jusqu’à 6 heures par écouteur et 27 heures avec l’étui de recharge, le tout compatible avec la recharge rapide.

Appairez facilement vos écouteurs à votre téléphone Android grâce à Google Fast Pair ou à votre PC avec Swift Pair. Avec Spotify Tap Playback, accédez instantanément à vos playlists, et utilisez Google Assistant pour un contrôle simplifié.

Les écouteurs sont garantis 2 ans après enregistrement via l'application Jabra Sound+.

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 10 sont disponibles en noir à 136,21 € au lieu de 249,99 € (prix officiel), soit une remise de 46 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la tablette Redmi Pad Pro - 128 Go.

Elle dispose d'un écran 2,5K de 12,1 pouces certifié TÜV Rheinland, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits, pour des images nettes, fluides et éclatantes.

Équipée de la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 et de son processeur gravé en 4 nm, la tablette garantit des performances puissantes et réactives.

Sa batterie haute capacité de 10 000 mAh assure une autonomie allant jusqu’à 12,1 heures en lecture vidéo et supporte la recharge rapide de 33 W.

Quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos vous offrent également un audio immersif.

Vous pouvez obtenir la Redmi Pad Pro en noir à 193,30 € grâce au code CNYFR03 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.

À noter que le prix de vente conseillé par Xiaomi pour le modèle 6 Go + 128 Go est de 331 €.

