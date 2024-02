Commençons avec l'aspirateur balai Ultenic U12 Vesla.

Doté d'un moteur numérique de 450 W, il offre une aspiration jusqu'à 30kpa et 4 modes de vitesse.

Le système de filtre à cyclone à 7 cônes et le filtre à 5 couches maintiennent un air propre et une aspiration élevée tout au long du nettoyage.

L'aspirateur est équipé d'un tube télescopique et d'une tête de brosse anti-enchevêtrement pouvant tourner à 180 degrés et avec lumières LED.

Grâce à la technologie GreenEye, le laser vert révèle la poussière microscopique.

La batterie amovible peut fournir jusqu'à 45 minutes d’autonomie et un écran LED incurvé avec différentes lumières d'ambiance affiche la batterie restante et les erreurs. On trouve également un réservoir à poussière de 1 L avec vidage en un clic.

Un support mural est fourni ainsi que différentes têtes de brosse.

L'aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est au prix de 139 € sur la Fnac et la livraison est gratuite. Le prix officiel est de 399,99 €.







Passons à l'écran PC gaming Asus TUF VG34VQL3A.

Ce moniteur incurvé 1500R Ultra Wide QHD (3440 x 1440) de 34 pouces offre un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT).

Il est doté des technologies ELMB (Extreme Low Motion Blur) et FreeSync pour éliminer les images fantômes et les décalages, ainsi que du High Dynamic Range, prenant en charge le format HDR10 et couvrant 125% de la gamme de couleurs sRGB.

La technologie ASUS Variable Overdrive intégrée permet à l’écran de modifier de façon dynamique le paramètre d’overdrive.

L'écran PC gaming Asus TUF VG34VQL3A est au prix de 379,99 € sur Darty (trouvé ailleurs à un peu plus de 400 €). Livraison dès 7,99 €.

Enfin, terminons notre top 3 avec le PC portable Acer Swift SF314-43-R39F.

Fin et léger, il est doté d'un écran IPS 14 pouces Full HD avec la technologie Acer BlueLightshield qui réduit les émissions de lumière bleue.



Il embarque un processeur Ryzen 5 5500U avec 6 cœurs, 8 Mo de mémoire cache et cadencé à 2,1 GHz jusqu'à 4 GHz ainsi qu'une puce graphique AMD Radeon.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Une carte Wi-Fi 802.11 ax est intégrée et le PC prend en charge le Bluetooth 5.2.

Il est également équipé d'un port HDMI, d'un port USB-C 3.2 et de 2 ports USB 3.2.

Le PC portable Acer Swift SF314-43-R39F est proposé à 647,99 € sur Darty. Le prix de référence trouvé est de 799 €. La livraison est offerte.









À découvrir également sur GNT :