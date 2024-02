Vous avez encore jusqu'au 7 février pour profiter des soldes sur Lenovo, où de fortes remises pouvant aller jusqu'à -61% sont proposées sur une sélection de PC portables.

Voici quelques modèles parmi les nombreux soldés sur le site. Profitez-en vite !

Commençons par le ThinkPad X13 Gen 2.





Fin et léger, il peut s'aplatir complètement et est doté d'un écran tactile IPS anti-reflets de 13,3 pouces WUXGA (1 920 x 1 200) avec rétroéclairage LED.

Il embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 11ème génération avec une fréquence de 2,80 GHz jusqu’à 4,70 GHz et une carte graphique Intel Iris Xe.

On trouve 8 Go de RAM LPDDR4X-4266MHz (jusqu'à 32 Go) et un SSD M.2 2280 PCIe TLC Opal de 512 Go.

Le ThinkPad est équipé d'une webcam 1080p Full HD IR hybride avec cache confidentialité ainsi que d'un lecteur d’empreintes digitales.

Il prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.1 et est livré avec un adaptateur secteur 65 W.

Le ThinkPad X13 Gen 2 est proposé à 649,01 € au lieu de 1 699,01 €, soit 61% de remise sur Lenovo. La livraison est offerte.







D'autres PC portables Lenovo sont soldés, à savoir :