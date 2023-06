Aujourd'hui, Geekbuying nous propose de très belles offres sur divers produits. En effet, ce revendeur chinois, qui possède des entrepôts en Europe, vous fait bénéficier de prix préférentiels tout en respectant un temps de livraison rapide.

Commençons avec l'aspirateur robot ILIFE V7s Plus. Cet appareil, qui aspire votre foyer lorsque vous le souhaitez, est doté d'un réservoir à poussières de 300 ml et d'une lavette afin de nettoyer le sol. Il dispose d'une batterie de 2600 mAh, ce qui lui octroie une autonomie d'environ 120 minutes. Il évite les obstacles et peut nettoyer une surface de 120 à 150 m².

Cet aspirateur robot ILIFE V7s Plus est proposé à 69,99 € au lieu de 186 € avec le code GKB11ANNI4 sur le site Geekbuying. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 10 jours.





Continuons avec la trottinette électrique Ninebot KickScooter D38E. Cet engin de mobilité est doté de roues de 10" et d'un moteur de 350 W, lui-même alimenté par une batterie de 36 V / 10,2 Ah. L'appareil affiche une vitesse de pointe de 25 km/h et peut parcourir une distance de 38 km. Le moteur est situé à l'avant et à l'arrière vous trouverez un frein à disque.

Cette trottinette électrique Ninebot KickScooter D38E est vendue 329 € au lieu de 430 € avec le code NNNFRSOLDED38E sur le site Geekbuying. Comptez 3 à 10 jours pour être livré, gratuitement.





Enchainons avec la station d'énergie BLUETTI EP500 Pro. Cette powerbank XXL dispose d'une batterie au lithium de 5120 Wh et d'une puissance de sortie de 3000 W en courant alternatif. Elle se recharge en seulement 2h30 à l'aide de son adaptateur secteur ainsi qu'en mode solaire jusqu'à 2400 W (panneaux solaires non fournis). Si vous combinez les deux modes de rechargement, vous pourrez faire passer votre batterie à 100% en 1h30 (4000 W max input).

Cette station d'énergie BLUETTI EP500 Pro est affichée à 2771 € au lieu de 4673 € avec le code NNNFRELEP500 sur le site Geekbuying et vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 28 € si vous payez avec paypal / CB. La livraison est convenue sous 2 à 4 jours pour pas un centime de plus.





