Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles affichant de belles remises et dans divers rayons. Du nettoyage au sol à la navigation internet, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba 692. Il est doté de la technologie Dirt Detect qui lui permet de détecter les zones très sales pour adapter sa façon de nettoyer. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est équipé d'un réservoir à poussières de 0,6 L. Sa batterie lui confère une autonomie de 50 minutes, suffisante pour couvrir une bonne partie de votre maison.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 692 est vendu 244,99 € au lieu de 329 € soit 26% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec le smartphone HONOR 90 Lite. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,7" LTPS 90 Hz. Il est propulsé par un processeur MediaTek Dimension 6020 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il dispose d'une batterie de 4500 mAh vous procurant une autonomie de plus de 24 heures. Côté photo, il affiche un bloc de 3 capteurs pour un total de 100 MP et vous pourrez stocker tous vos clichés sur son espace de stockage de 256 Go.

Ce smartphone HONOR 90 Lite est proposé au prix de 228,98 € au lieu de 299 € soit 23% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte sous 24 heures.





Enchainons avec le PC portable Acer Nitro 5 AN515-57-55US. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 15,6" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 11400H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) ainsi qu'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Windows 10 est installé sur son disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Acer Nitro 5 AN515-57-55US est commercialisé 699,99 € au lieu de 1099 € soit 36% de ristourne chez Rue du commerce. Comptez 3 € pour la livraison, sous 2 jours.





