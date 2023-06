Les aspirateurs robots sont de plus en plus nombreux dans nos foyers et ce n'est pas pour nous déplaire. En effet, afin de s'acquitter de certaines tâches ménagères, souvent fatigantes et monotones, ces nécessités peuvent être remplies grâce à des engins autonomes.

Commençons par l'aspirateur robot Lefant M210. Il utilise un capteur infrarouge anticollision amélioré qui peut détecter efficacement l'environnement à 360 degrés. Cet appareil est équipé d'un bac à poussière de 500 ml et sa puissance d'aspiration est de 1800 Pa. Côté autonomie, le robot est doté d'une batterie qui permet de nettoyer 120 m² soit environ 100 minutes. Sous l'aspirateur, nous notons la présence de deux brosses rotatives permettant de ramener la poussière vers la bouche d'aspiration centrale et de nettoyer dans les angles.

Cet aspirateur robot Lefant M210 est proposé à 109,90 € au lieu de 219,99 € soit 36% de réduction en plus du coupon vendeur sur Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.

