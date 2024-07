On commence avec l'Ecovacs DEEBOT T30 Omni - Noir.

Il propose des fonctions avancées telles que l'auto-vidage, le lavage, le séchage, le nettoyage et le remplissage automatiques, garantissant une utilisation sans intervention.

Le DEEBOT T30 OMNI est équipé de la technologie TruEdge pour un nettoyage humide adaptatif, assurant un nettoyage précis des bords. Il détecte également les obstacles et s’adapte en fonction.

Grâce à la technologie ZeroTangle, le DEEBOT T30 OMNI évite l'emmêlement des cheveux et son puissant système d'aspiration HyperForce, atteignant 11 000 Pa, est très efficace pour éliminer la saleté et la poussière des moquettes, tapis et sols durs. La serpillière est surélevée de 9 mm pour éviter de mouiller les tapis.

Le système de filtration permet un fonctionnement sans entretien jusqu'à 150 jours.

L'Ecovacs DEEBOT T30 Omni en noir est en promotion à 699 € au lieu de 799 €, soit une remise de 13 % sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 899 €.





Voici quelques autres aspirateurs robots laveurs à prix réduit en ce moment :

Laresar Mars01 - Noir à 170,65 € soit -5% (avec aspiration, balayage et lavage, 15000Pa, navigation Lidar 360°, 5 cartes modifiables, filtre HEPA, contrôle avec app / Alexa / Google Home)





(avec aspiration, balayage et lavage, 15000Pa, navigation Lidar 360°, 5 cartes modifiables, filtre HEPA, contrôle avec app / Alexa / Google Home) Dreame D10s Pro - Noir à 269 € (prix officiel 429 €) (5000Pa, aspire et nettoie en même temps, contrôle électronique de l'eau à 3 niveaux, navigation LDS, détection automatique de la poussière, des obstacles et du type de sol...)





