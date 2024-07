Aujourd'hui, on vous présente le GEEKOM A8 avec Ryzen 9.

Il embarque un processeur Ryzen 9 8945HS basé sur un processus de fabrication de 4 nm avec 8 cœurs de CPU Zen 4, 16 threads, 16 Mo de cache L3 et pouvant atteindre une fréquence de 5,2 GHz.

Avec une unité de traitement neuronal (NPU) améliorée, le CPU de la série AMD Hawk Point Ryzen 8040 supporte 60 % de charges de travail IA supplémentaires par rapport aux générations précédentes. Que ce soit pour répondre à des requêtes avec Copilot intégré, générer du contenu multimédia, automatiser des tâches professionnelles ou accélérer des projets créatifs, l'A8 offre des performances optimales adaptées à chaque besoin.

La Radeon 780M, avec son architecture RDNA3, offre des performances graphiques inégalées grâce à ses 12 unités de calcul cadencées à 2800 MHz. Avec la prise en charge de DirectX 12 Ultimate, du ray tracing matériel et de l'ombrage à taux variable, elle garantit un gameplay fluide et des expériences visuelles immersives, même pour les jeux AAA les plus exigeants.

L'A8 est équipé de 32 Go de RAM DDR5 à 5600MT/s à double canal, extensible jusqu'à 64 Go, ainsi que d'un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x 4 de 2 To.

On trouve plusieurs ports, dont HDMI 2.0, USB4, Type-C pleine fonction et USB-A, permettant de connecter jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K. Le port USB4 à 40 Gbps assure une intégration fluide avec des périphériques externes et des dispositifs de stockage.

Le mini PC prend également en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2, ainsi que l'Ethernet 2,5 Gbps pour une connexion Internet filaire rapide et stable.

Le GEEKOM A8 avec Ryzen 9 est en promotion à 763,20 € grâce au code AMZGNTA8 qui vous fait bénéficier d'une remise de 22 % sur Amazon. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 1 079 €.





À découvrir également sur GNT :