On commence avec le nouveau ILIFE G9 Pro.

Sa puissance d'aspiration de 3 000 Pa, ajustable automatiquement, pénètre en profondeur dans les tapis pour éliminer la saleté, les débris et les poils d'animaux et plusieurs modes de nettoyage sont disponibles.

Choisissez parmi trois niveaux de débit d'eau en fonction de l'état de vos sols, ou laissez le robot ajuster automatiquement la consommation d'eau pour un nettoyage optimal.

La station de vidage automatique, équipée d'un système de dépoussiérage cyclonique ultra-puissant de 12 000 Pa, vide automatiquement le bac du robot, évitant ainsi les risques de blocage et vous permettant de ne vider les déchets qu'une fois toutes les 7 semaines environ.

Grâce à l'intégration de Google Home et Alexa, vous pouvez contrôler le robot par commande vocale.

L'aspirateur robot ILIFE G9 Pro est à 129 € grâce au code GKBLFG9P sur Geekbuying et livré gratuitement depuis la Pologne.





Voici quelques autres aspirateurs robots lavants à prix réduit grâce à des codes :

Vactidy T7 à 108,99 € avec le code G1S2PF1F (aspiration 2 800 Pa, bac à poussière 250 ml, détection de tapis, application / commande vocale, 4 niveaux de réglage du débit d'eau, capteurs anti-collision, recharge automatique...)





avec le (aspiration 2 800 Pa, bac à poussière 250 ml, détection de tapis, application / commande vocale, 4 niveaux de réglage du débit d'eau, capteurs anti-collision, recharge automatique...) Tesvor S5 à 109,99 € avec le code TESVRS5 (aspiration 3 000 Pa, navigation LiDAR, bac à poussière 600 ml, application / commande vocale, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, 10 zones interdites et mur virtuel, recharge automatique...)





avec le (aspiration 3 000 Pa, navigation LiDAR, bac à poussière 600 ml, application / commande vocale, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, 10 zones interdites et mur virtuel, recharge automatique...) Proscenic 850T à 119,99 € avec le code 8ZIXIVNB (aspiration 3 000 Pa, 3 modes de nettoyage, bac à poussière 250 ml, réservoir d'eau électrique 200 ml, application / commande vocale, bande magnétique pour limitation, système de nettoyage intelligent IPANS 2.0 avec positionnement en temps réel et plan...)





avec le (aspiration 3 000 Pa, 3 modes de nettoyage, bac à poussière 250 ml, réservoir d'eau électrique 200 ml, application / commande vocale, bande magnétique pour limitation, système de nettoyage intelligent IPANS 2.0 avec positionnement en temps réel et plan...) Proscenic Q8 à 169 € avec le code 8XIM8KCA (aspiration 4 200 Pa, navigation LiDAR, application / commande vocale, poubelle 350 ml, réservoir d'eau 250 ml, filtre HEPA, détection d'obstacles, détection de tapis avec boost, stockage jusqu'à 5 cartes, recharge automatique...)





avec le (aspiration 4 200 Pa, navigation LiDAR, application / commande vocale, poubelle 350 ml, réservoir d'eau 250 ml, filtre HEPA, détection d'obstacles, détection de tapis avec boost, stockage jusqu'à 5 cartes, recharge automatique...) ILIFE T10s à 209,99 € avec le code 8IGAUZR8M0 (aspiration 3 000 Pa, bac à poussière 2,5 L, navigation LDS, stockage jusqu'à 5 cartes, application / commande vocale, boost tapis, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, vidage automatique...)





Xiaomi ROIDMI EVE CC à 229,99 € avec le code 8XQQ76RB0T (aspiration 3 800 Pa, navigation laser LDS, bac à poussière de 260 ml, application, filtre HEPA, vidage automatique...)





avec le (aspiration 3 800 Pa, navigation laser LDS, bac à poussière de 260 ml, application, filtre HEPA, vidage automatique...) SmartAI S8 Pro à 279 € avec le code 8SXJYTGB (aspiration 5 000 Pa, réservoir d'eau 380 ml, poubelle 3 L, application / commande vocale, navigation radar laser LDS, stockage jusqu'à 5 cartes, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, recharge automatique...)





avec le (aspiration 5 000 Pa, réservoir d'eau 380 ml, poubelle 3 L, application / commande vocale, navigation radar laser LDS, stockage jusqu'à 5 cartes, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, recharge automatique...) Botslab 360 S8 Plus à 299 € avec le code 8SXID25H (aspiration 2 700 Pa, réservoir d'eau 300 ml, navigation LiDAR, application / commande vocale, 3 niveaux de réglage du débit d'eau, capteurs anti-collision, recharge et vidage automatiques...)

