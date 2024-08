On commence avec le PC portable Asus VivoBook S5506WA-MA054W.

Il est doté d'un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution de 3K (2880 x 1620), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms. Avec une luminosité de 400 nits, atteignant 550 nits en HDR, et une couverture de 100 % du gamut DCI-P3, il garantit des couleurs vives et précises. Certifié VESA DisplayHDR True Black 500 et TÜV Rheinland, l'écran offre également un rapport écran-corps de 80 %.

Le processeur Ryzen AI 9 365, avec 10 cœurs et 20 threads, peut atteindre une fréquence de 5,0 GHz en mode Turbo. Avec ses 34 Mo de cache, il délivre des performances exceptionnelles pour le multitâche, les applications exigeantes et les tâches créatives intensives. L'intégration de Ryzen AI avec ses 73 TOPs assure une efficacité et une rapidité inégalées pour les applications d'intelligence artificielle.

Le Vivobook S 15 est équipé de la puce graphique intégrée AMD Radeon Graphics. Bien que dépourvue de mémoire vidéo dédiée, elle offre des performances suffisantes pour les tâches graphiques légères, la lecture multimédia et certains jeux.

Ce modèle est équipé de 32 Go de RAM LPDDR5X et d'un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 To, et prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Retrouvez l'Asus VivoBook S5506WA-MA054W à 1 149,99 € grâce au code ORDI50 sur Rakuten et expédié gratuitement par Darty.



On continue avec l'écran PC gaming incurvé Lenovo G34w-30.

Avec une courbure de 1500R qui épouse parfaitement le champ de vision naturel, il vous permet de voir clairement même sur les bords sans avoir à ajuster votre regard.

Cet écran ultra-large de 34 pouces QHD (3440 x 1440) avec un format d'image de 21:9 offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pouvant atteindre 170 Hz en mode overclock, ainsi qu'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MPRT).

Profitez d'un gameplay fluide sans saccades ni coupures grâce à la technologie FreeSync Premium.

L'écran incurvé Lenovo G34w-30 est en promotion à 349,99 € sur la Fnac avec livraison standard gratuite, tandis que son prix officiel s'élève à 449 €.

Enfin, on finit notre top 3 avec la GoPro HERO12 Black.

Robuste et résistante aux chocs, elle est totalement étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur. Son cache-objectif hydrofuge élimine les effets de flare et autres artefacts indésirables. Elle propose une fonctionnalité HDR pour les vidéos (en 5,3K et 4K) ainsi que pour les photos, permettant de capturer des détails même dans les zones sombres ou lumineuses.

La caméra capture des photos en 27 MP, et l’application GoPro Quik vous permet d’extraire des images jusqu’à 24,7 MP directement à partir de vos vidéos. De plus, la stabilisation améliorée HyperSmooth 6.0 garantit une fluidité exceptionnelle, et la HERO12 optimise les performances d’AutoBoost HyperSmooth avec une meilleure stabilisation et un recadrage d’image réduit.

La GoPro HERO12 Black est à 294,99 € avec le code 25DES249 sur Cdiscount et livrée gratuitement. Pour information, son prix de base est de 449,99 € sur le site officiel.



À découvrir également sur GNT :