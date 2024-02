Commençons avec le Dreame D10 Plus.

L’aspiration puissante et autoréglable jusqu’à 4000 Pa et la brosse rouleau nettoient en profondeur les surfaces dures et les tapis.

Vous pouvez choisir entre 3 débits d’eau en fonction de la saleté.

La batterie de 5 200 mAh assure une autonomie jusqu’à 170 minutes sans interruption.

Après chaque session de nettoyage, le D10 Plus retourne à la base et se vide automatiquement.

Grâce à la navigation LiDAR laser, il peut cartographier avec précision la maison en seulement 8 minutes (100m²) et éviter les obstacles.

Avec l'application, vous pouvez programmer et personnaliser le nettoyage, définir des zones à éviter, sélectionner des modes de nettoyage, nettoyer des pièces choisies, définir un mur virtuel et plus encore.

L'appareil est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Le Dreame D10 Plus est à 319 € avec le code RAKUTEN30 aujourd'hui seulement (vendeur Boulanger, prix sans code de réduction 349 €). Le prix officiel est 399 €. La livraison est offerte.







D'autres aspirateurs robots laveurs affichent des remises, à savoir :







Retrouvez également notre top 3 des promos du jour avec GoPro HERO12, écran PC LG UltraWide et PC portable gaming Lenovo LOQ ou encore nos bons plans casques et souris gaming !