On commence avec le Narwal Freo X Ultra.

Il offre une aspiration puissante de 8 200 Pa pour un nettoyage en profondeur. Grâce à sa brosse de nettoyage conique sur un bras flottant unique, il fait passer cheveux et poils d'animaux directement dans le sac à poussière. Certifié par SGS et TÜV, le Freo X Ultra présente un taux d'enchevêtrement de 0 % et élimine instantanément 99,5 % des poils.

Les têtes de vadrouille brevetées Reuleaux ne laissent aucun espace non nettoyé. Avec une pression de 12 N et une rotation à 180 tr/min, elles éliminent efficacement les taches tenaces. Doté de la technologie AI DirtSense, le Freo X Ultra détecte automatiquement lorsque les sols sont propres et continue de frotter jusqu'à ce qu'ils le soient. Grâce à la technologie EdgeSwing, il nettoie jusqu'au bord et atteint tous les coins de votre maison.

La station tout-en-un lave, sèche et recharge automatiquement les vadrouilles avec du détergent et de l'eau. Le robot sèche également automatiquement les sols après le nettoyage.

Un système intégré comprime la poussière, offrant ainsi jusqu'à 7 semaines de nettoyage sans entretien.

Equipé d'une technologie de cartographie avancée, le Freo X Ultra évite même les objets petits et bas grâce à ses lasers de précision millimétrique. Ses capteurs latéraux lui permettent de contourner les obstacles avec précision et de nettoyer jusqu'au bord.

Le Narwal Freo X Ultra est en promotion à seulement 689 € avec le code NNNFRNFXULTRA sur Geekbuying et livré gratuitement depuis la Pologne, avec 2 ans de garantie.

A noter qu'un pack d'accessoires d'une valeur de 80 € vous est offert pour l'achat de ce modèle (dans la limite des stocks disponibles).



D'autres aspirateurs robots affichent également une remise en ce moment, à savoir :