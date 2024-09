On commence tout d'abord par le nouvel aspirateur robot laveur Narwal Freo Z Ultra.

Avec une force d'aspiration de plus de 12 000 Pa, il élimine plus de 99 % des débris et s’attaque également à la poussière incrustée dans les fissures des sols, garantissant un nettoyage en profondeur sur diverses surfaces.

La brosse flottante empêche efficacement les cheveux et poils de s'enrouler autour de la brosse.

Le Freo Z Ultra est équipé de deux caméras RVB et de deux puces qui identifient les obstacles avec une grande précision et ajustent la trajectoire de l'appareil.

Le robot règle automatiquement la température de l'eau entre 45 et 75°C en fonction du type de saleté détectée, assurant ainsi un nettoyage efficace sans endommager les surfaces. Son système de séchage à l'air chaud maintient les serpillères et la station de base sèches, évitant les moisissures et les mauvaises odeurs.

Le Freo Z Ultra est équipé d'un système de vidange automatique ultra-silencieux, capable de compresser la poussière et de la stocker pendant 120 jours sans intervention.

Conçu pour les maisons avec animaux, le Freo Z Ultra adapte son mode de nettoyage pour éviter de déranger vos compagnons à quatre pattes et adapte sa stratégie en fonction de leur présence.

Geekbuying offre une garantie de 2 ans pour le Narwal Z Ultra.

L'aspirateur robot laveur est au prix spécial de 899 € pour son lancement grâce au code ZUTA899 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne. Attention, le code ZUTA849 visible sur la photo n'est pas valable pour la France.



On enchaîne maintenant avec la caméra sport DJI Osmo Action 4 (Standard Combo).

Grâce à son capteur 1/1,3" de grande taille, elle peut capturer des vidéos 4K quelles que soient les conditions d’éclairage. La réduction du bruit permet de conserver une clarté optimale même en basse lumière.

Le profil de couleur D-Log M 10 bits offre une plus grande flexibilité en post-production, évitant toute perte de détails ou de clarté lors du montage de vos vidéos 4K.

Conçue pour les environnements extrêmes, la caméra fonctionne sans problème jusqu'à -20°C et offre une autonomie allant jusqu'à 150 minutes dans des conditions froides, ou 2h30 dans des conditions normales.

Capturez des séquences en 4K à 120 images par seconde avec un angle de vue large de 155°, idéal pour des prises de vue immersives de type sportives ou FPV, et réalisez des ralentis fluides lors d’activités dynamiques.

Passez facilement du mode horizontal au mode vertical grâce au système de fixation magnétique, permettant un changement rapide d’angle de prise de vue.

La fonctionnalité avancée de stabilisation HorizonSteady 360° maintient la fluidité de l’image, même lorsque la caméra effectue une rotation complète de 360°. Profitez de trois modes de stabilisation pour des séquences toujours stables, même dans les situations les plus mouvementées.

La DJI Osmo Action 4 est livrée avec une batterie, un support à démontage rapide, une base adhésive incurvée, un cadre de protection horizontal-vertical, un pare-soleil d’objectif, un câble USB-C PD, une vis de fixation et un patin antidérapant.

La caméra sport DJI Osmo Action 4 Standard Combo est proposée à 299,99 € au lieu de 329 € (prix officiel) sur Boulanger avec livraison standard offerte.



Vous pouvez également bénéficier d'une remise supplémentaire de 50 € en rapportant votre ancienne caméra sport (fonctionnelle ou non, de marque DJI ou non) en magasin ou lors de la livraison. Toutes les étapes à suivre pour profiter de cette réduction sont indiquées sur la page.

La caméra est aussi disponible sur Amazon à 299 €.





Enfin, on termine ce top 3 avec la station électrique portable Aferiy P210 2400W.

Elle offre une capacité de 2 048 Wh et est équipée d’un puissant onduleur de 2 400 W, avec une puce qui optimise la charge et permet de gérer intelligemment une puissance de 2 400 W à 3 600 W. L'onduleur bidirectionnel à onde sinusoïdale pure délivre une tension stable, protégeant ainsi vos appareils contre les dommages.

La station est conforme aux normes internationales UL, CE, FCC, PSE, RoHS et TELEC. La batterie LiFePO4 avec technologie de gestion BMS assure une protection multiple et une durée de vie de plus de 3 500 cycles, soit 6 fois plus que les batteries classiques.

Rechargez entièrement l'appareil en seulement 1,5 heure en combinant une alimentation AC de 1 100 W et un panneau solaire de 500 W. Il peut également être rechargé via une prise secteur AC (220V-240V), un panneau solaire de 500 W (max) ou une prise de voiture.

Le générateur peut charger jusqu'à 16 appareils simultanément, grâce à ses divers ports : 6 prises secteur, 4 ports USB, 4 ports Type-C (20W + 100W), 2 prises DC5521, 1 prise de charge de voiture et 1 port XT60.

Équipé d'un système UPS intelligent, il démarre automatiquement en 0,1 seconde en cas de coupure de courant pour protéger vos appareils. Son écran LCD vous permet de suivre facilement l’état d’utilisation, et les lumières LED intégrées offrent trois modes différents pour répondre à vos besoins d’éclairage.

La centrale électrique portable Aferiy P210 est proposée à 741,55 € grâce au code BGAnniv165 sur Banggood, avec livraison gratuite en 5 jours depuis l'UE.

À savoir que Aferiy indique un prix de base de 1 299 € pour ce modèle sur son site.



