On commence avec le casque Marshall Major IV - Noir.

Grâce à ses transducteurs dynamiques sur mesure, il offre des basses puissantes, des médiums équilibrés et des aigus d'une clarté cristalline pour une qualité sonore exceptionnelle.

Ses nouveaux coussinets d'oreilles, ses charnières 3D, son bandeau droit et ses ressorts en spirale avec amortisseurs en caoutchouc garantissent un confort durable et une réduction optimale des vibrations.

Le casque se recharge désormais sans fil, et son bouton de commande multidirectionnel permet de gérer facilement votre musique et les fonctionnalités de votre téléphone.

Il offre plus de 80 heures d'autonomie.

Le Marshall Major IV en noir est proposé à 79,67 € sur Ubaldi avec livraison standard à 4,99 €. Pour information, Marshall indique un prix de 129 € sur son site pour le Major IV.





Voici quelques autres modèles de casques sans fil que vous pourrez trouver à prix réduit :

