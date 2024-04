Commençons avec l'aspirateur robot laveur Ultenic TS1.

Il intègre une technologie LiDAR avancée avec une numérisation avant effectuant jusqu'à 4500 mesures de distance par seconde, et offre une puissance d'aspiration maximale de 3000 Pa.

Les modes de nettoyage réglables offrent une personnalisation selon vos besoins, y compris le nettoyage localisé et le nettoyage des bords.

La conception du TS1 comprend deux brosses rotatives tournant 120 fois par minute pour un nettoyage en profondeur, une barrière anti-enchevêtrement ainsi qu'un dispositif ultrasonique pour une détection précise des tapis, permettant une succion améliorée.



Le TS1 est également équipé d'une station de base autonettoyante et d'un large sac de collecte de poussière de 3 litres, offrant jusqu'à 8 semaines sans vidage manuel de la poubelle.

L'application permet d'enregistrer plusieurs plans d'étage, de configurer des murs virtuels, de planifier des sessions de nettoyage ou encore de suivre l'avancée à distance. Le robot est compatible avec Google Assistant et Alexa.

L'aspirateur robot laveur Ultenic TS1 est à 191,01 € avec le code BG6eb221 sur Banggood avec la livraison gratuite de l'UE. Le prix officiel est 399,99 €.

Passons au PC portable Samsung Galaxy Book4.

Il est doté d'un écran Full HD de 15,6 pouces et intègre 8 Go de RAM DDR5 et un SSD de 256 Go.

Son processeur Intel Core i5 120U avec 10 cœurs offre une fréquence allant de 1,4 Ghz à 5 Ghz et on trouve également une carte graphique Intel Graphics.

De nombreux ports sont disponibles : HDMI v1.4, deux ports USB-A et deux ports USB-C, un emplacement microSD et même un port RJ45.

Le PC est fourni avec un chargeur rapide compatible avec vos autres appareils Samsung Galaxy.

Le PC portable Samsung Galaxy Book4 est au prix de 749,99 € avec le code NUM200 au lieu de 949,99 € sur la Fnac. Un SSD Externe 2 To T7 Shield ainsi qu'une housse Premium pour Galaxy Book4 Series 14’’ ou 16’’ vous sont également offerts par Samsung jusqu'au 30/04 pour l'achat de cet ordinateur.





Enfin, enchaînons avec le casque Bluetooth JBL Tour One M2.

Équipé de haut-parleurs de 40 mm, le JBL Tour One M2 délivre un son cristallin, même à des volumes élevés. Grâce à la réduction de bruit et sa fonction Smart Ambient, il s'adapte à votre environnement en temps réel, éliminant les distractions pour une immersion totale dans votre musique.

Le casque est doté de 4 microphones intégrés et de la fonction Smart Talk qui reconnaît votre voix, et il assure jusqu'à 50 heures d'autonomie.

Avec la fonction Smart Talk, vous pouvez également mettre la musique en pause sans avoir besoin de votre téléphone : sa technologie de reconnaissance vocale réagit à votre voix et active le mode TalkThru.

Le casque Bluetooth JBL Tour One M2 est à 179,99 € avec le code AUDIO10 sur Boulanger au lieu de 199,99 € (prix officiel). Pour rappel, il avait été lancé à 299 €.



