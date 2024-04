Jusqu'au 15 avril, c'est l'opération HP Days sur Cdiscount : retrouvez une sélection d'ordinateurs portables et fixes, d'écrans et d'imprimantes à prix réduit.





Commençons avec le PC portable gaming HP Victus 16-r0024nf.

Il est doté d'un écran 16 pouces IPS Full HD antireflet avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Équipé d'une carte graphique GeForce RTX 4060 avec technologie de ray tracing NVIDIA Ada Lovelace, il offre des performances haut de gamme pour les jeux.

Son processeur Intel Raptor Lake-H Core i5-13500H hybride et ses 16 Go de RAM assurent une très bonne réactivité pour les tâches multimédia, et on trouve également un SSD de 512 Go.

De plus, le PC est équipé d'un clavier rétroéclairé et d'une connectique comprenant le Wi-Fi 6E et USB-C.

Le PC portable gaming HP Victus 16-r0024nf est en ce moment à 899,99 € au lieu de 1299,99 €, soit une remise de 30% sur Cdiscount. La livraison est offerte.



