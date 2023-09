Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits provenant de diverses boutiques et dans différents rayons. Le tout est en promotion, et adapté à tous les budgets.

Commençons avec l'aspirateur robot Lefant M210P. Cet appareil utilise un capteur infrarouge anticollision qui scanne efficacement l'environnement à 360 degrés. L'engin est équipé d'un bac à poussière de 500 ml et sa puissance d'aspiration est de 2200 Pa. En termes d'autonomie, le robot dispose d'une batterie qui permet de nettoyer 120 m² soit environ 120 minutes. L'aspirateur est doté de 6 modes de fonctionnement, vous permettant d'adapter l'utilisation selon le besoin.

Cet aspirateur robot Lefant M210P est vendu 99,99 € au lieu de 259,99 € soit 62% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Continuons avec la trottinette électrique Urbanglide Ride 100S. Elle est équipée d'un moteur de 350 W et d'une batterie de 36 V à une capacité de 10 Ah. L'engin roule à 25 km/h, afin de respecter les normes françaises. L'appareil est doté de roues de 10" increvables et d'éclairage LED. Son temps de recharge est d'environ 5 heures et cette trottinette accepte un poids de 120 kg.

Cette trottinette électrique Urbanglide Ride 100S est commercialisée 239,99 € au lieu de 299 € soit 20% de remise chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 15 €, dans un délai de 48 heures.





Enchainons avec la barre de son Yamaha SR-B20A. Cette barre s'occupe de retransmettre le son de votre téléviseur afin d'augmenter la qualité sonore. Elle dispose d'un double caisson de basse intégré et totalise une puissance de 120 W RMS. Le tout se connecte en HDMI, mais aussi en Bluetooth.

Cette barre de son Yamaha SR-B20A est commercialisée 179,99 € au lieu de 299,99 € soit 40% de ristourne chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





