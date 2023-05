Une autre journée sous le signe des bonnes affaires. Nous vous en avec déjà présenté bon nombre, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Il y aura du PC portable, smartphone, clavier et bien d'autres. Pour tous les gouts, et pour tous les budgets.

Commençons par l'aspirateur robot OKP K2. Ce robot aspirateur possède une puissance d'aspiration de 2100 Pa et n'a pas peur des poils d'animaux. Ses deux brosses rotatives rabattent la poussière vers le centre de l'appareil, où se situe la bouche d'aspiration. Son capteur de collision en 6 dimensions l'empêche de franchir une marche et de tomber. Il est entièrement configurable via l'application dédiée, OKP App.

Cet aspirateur robot OKP K2 est vendu 109,99 € au lieu de 149,99 € soit 27% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, chez vous dès le lendemain.

Et d'autres aspirateurs sont également en promo comme :

Et d'autres produits sont aussi à prix réduit à savoir :

Smartphone

PC portable

Périphériques PC







Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans sur les SSD NVMe M.2 et SATA en réduction ainsi que notre top 15 produits en promotion chez Fnac.