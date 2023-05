La robustesse des disques SSD n'est plus à prouver. N'ayant pas de pièce mécanique en mouvement, les chutes ne l'impacteront pas. Imaginez si votre téléphone ne fonctionnait plus à chaque fois qu'il tombe... Les disques SSD fonctionnent en quelque sorte de la même manière que la mémoire de votre téléphone.

Il existe plusieurs formats et technologies de SSD, qui ont chacuns leur spécificité. D'un côté, nous avons les SSD en 2,5" SATA qui s'installent en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, dans votre PC portable par exemple, et, d'un autre côté, il existe les SSD NVMe qui, eux, se connectent directement sur la carte mère de votre ordinateur, qu'il soit fixe ou portable. Notons que ces derniers sont beaucoup plus rapides.

Nous vous avons concocté une sélection de SSD en 2,5" et M.2, en SATE et NVMe en promotion :







