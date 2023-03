Les avancées technologiques de ces dernières années ont contribué au développement de nouveaux outils. Nous avons, entre autres, pu voir apparaitre des aspirateurs robots de plus en plus efficace et performant. Nous allons vous en présenter quelques-uns d'entre eux et, qui plus est, en promotion.

Commençons par l'aspirateur robot iRobot Roomba 697. iRobot, que l'on ne présente plus, propose un engin automatisé capable de passer l'aspirateur sur les différents sols de votre maison sans que vous ayez à vous en occuper. Il dispose de 2 brosses multisurfaces ayant la possibilité de nettoyer même dans les angles. Son design très simpliste et sa faible hauteur lui permettent de passer facilement sous les meubles, avantage non négligeable.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 697 est vendu 219 € au lieu de 399 € soit 45% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 2,99 €, éligible à la livraison le jour même en région parisienne.

D'autres aspirateurs robots sont également en promotion à savoir :

