Les commerçants que nous connaissons nous proposent toujours plus de bonnes offres. En effet, avec des remises allant jusqu'à 32%, nous trouverons surement notre bonheur.

Commençons avec la tondeuse robot Worx Landroid WR141E. Ce robot tondeur connecté s'occupe de votre pelouse à votre place. Il peut gérer 500 m² de terrain sans retourner à sa base de rechargement grâce à sa batterie 20 V avec une capacité de 2 Ah. La conception de cette tondeuse est faite de sorte qu'elle puisse passer très près des bordures afin d'obtenir un niveau de finition élevé.

Cette tondeuse robot Worx Landroid WR141E est vendue 638,10 € au lieu de 899 € soit 29% d'économisé (dont coupon 10% à cocher) chez Amazon. La livraison est gratuite sous 48h.





Continuons avec la tablette tactile Lenovo P11 Plus. Cet appareil est doté d'un écran de 11" avec une définition 2K. Il possède un processeur MediaTek Helio G90T couplé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Cette tablette fonctionne sous Android 11, installé dans ses 128 Go de stockage. De plus, elle est proposée avec un folio afin de la protéger des chocs et chutes.

Cette tablette tactile Lenovo P11 Plus est vendue 229,99 € au lieu de 339,80 € soit 32% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite dès le lendemain.





Et terminons ce TOP 3 avec le PC portable HP Victus 16-e0019nf. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 16,1" FHD 144 Hz à une définition de 1920 x 1080 px. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable HP Victus 16-e0019nf est vendu 899,99 € au lieu de 1299 €, soit 31% de remise chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 2,99 €, livrable le jour même (pour la région parisienne).





