Geekbuing nous propose, encore une fois, de belles offres. Nous vous avons fait une sélection des plus intéressantes d'entre elles.

Commençons par l'aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra. Cet engin automatisé est doté d’un télémètre laser LiDAR qui permet de cartographier l’intégralité de votre maison et d’enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Sous le capot, il intègre deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l. Il offre une très belle puissance d’aspiration de 5100 Pa et son système VibraRise applique une pression constante et permet un nettoyage de taches sèches avec 3000 frottements / minutes. Sa base est équipée de trois réservoirs : eau propre (3 l), eau sale (2,25 l) et poussière (2,5 l). Le robot se nettoie automatiquement grâce à celle-ci.

Ce superbe aspirateur robot Roborock S7 Pro Ultra est vendu au petit prix de seulement 831,69 € avec le code 23HEALTH30. La livraison est gratuite depuis la Pologne dans un délai de 2 à 7 jours.





Continuons avec la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 + SP200. Cette batterie grand format possède une capacité de 640 000 mAh (640 Ah) et peut alimenter vos équipements, tout compris, jusqu'à 2400 W. Elle se recharge en 12 V avec ses adaptateurs voiture, mais aussi en 230 V grâce à son chargeur secteur. Vous pouvez également prolonger son utilisation en utilisant le panneau solaire pliable 18 V fournis dans le kit.

Cette station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 + SP200 est à seulement 1399 € au lieu de 1599 € avec le code NNNFRSOLDEFF2400. La livraison est gratuite depuis l'Europe, sous 3 à 10 jours.





Enchainons avec le micro-PC portable GPD Win Max 2. Cet ordinateur portable au format miniature possède un écran tactile de 10,1" à une définition de 2560 x 1600 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 6800U couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Sa carte graphique intégrée est une AMD Radeon 680M, 30% plus puissante qu'un chipset Intel Iris Xe Graphics. Windows 11 est installé de base sur son disque SSD NVMe M.2 de 1 To (et un autre port est disponible).

Ce micro-PC portable GPD Win Max 2 est commercialisé à 999 € au lieu de 1206 € avec le code NNNFRDESOLDEGPD. Comptez 10 à 20 jours pour la livraison qui est gratuite.





