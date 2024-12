Voici tout d'abord la montre connectée Ice-Watch ICE smart 2.0.

Dotée d’un écran AMOLED de 1,96 pouce avec une résolution de 410 x 502 pixels, elle est étanche jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes (IP68).

Elle propose de multiples fonctionnalités pour la santé telles que le suivi du sommeil, la mesure du rythme cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang et de la tension artérielle, ainsi que des rappels pour boire de l’eau ou limiter les périodes de sédentarité.

Côté sport, elle s’adapte à de nombreuses disciplines comme la marche, la course, le cyclisme, le football, le tennis, le yoga, le pilates, la boxe, le golf ou encore le ski.

La montre prend également en charge les appels Bluetooth et offre une autonomie de 3 à 5 jours.



La Ice-Watch ICE smart 2.0 est disponible en argenté / noir ou noir à 49,95 € sur Amazon, soit une remise de 27 % par rapport à son prix officiel de 69 €.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir aujourd'hui :

Aspirateur balai sans fil laveur Bissell CrossWave HF3 Cordless Select à 203 € (prix officiel 289,99 €) (aspire, lave et sèche, auto-propulsé, double réservoir amovible, brosse rouleau multi-surface, 2 modes de nettoyage...)





(aspire, lave et sèche, auto-propulsé, double réservoir amovible, brosse rouleau multi-surface, 2 modes de nettoyage...) Robot aspirateur Xiaomi X20 Pro à 499,99 € + Xiaomi Outdoor Camera CW300 ou Xiaomi Smart Camera C400 offerte aujourd'hui seulement (station avec lavage automatique des lavettes à l'eau chaude, séchage rapide à l'air chaud et récupération de poussière, 7KPa, évitement des obstacles avec double laser, relèvement automatique des lavettes avec détection des tapis...)

(station avec lavage automatique des lavettes à l'eau chaude, séchage rapide à l'air chaud et récupération de poussière, 7KPa, évitement des obstacles avec double laser, relèvement automatique des lavettes avec détection des tapis...) Robot aspirateur Xiaomi X20 Max à 599,99 € soit -7% + Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L offert (promo + cadeau valables encore aujourd'hui) (station avec lavage automatique des lavettes à l'eau chaude, séchage rapide à l'air chaud et récupération de poussière, 8KPa, bras extensible pour le nettoyage des bords, brosse anti-emmêlement, évitement des obstacles avec double laser, relèvement automatique des lavettes avec détection des tapis...)

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 512 Go, PC portable Lenovo Yoga Slim 7 et TV Neo QLED Samsung) ainsi que notre sélection de ventes flash et des dernières offres de Noël Amazon !