On commence avec le smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 512 Go.

Doté d’un écran FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il propose trois modes d’affichage : papier normal, couleur et papier d'encre, offrant une lecture semblable à celle d'une liseuse.

La technologie NXTPAPER protège vos yeux grâce à une réduction de la lumière bleue certifiée TÜV Rheinland, sans compromettre les couleurs naturelles ni provoquer de reflets. Même en plein soleil, l’écran reste parfaitement lisible grâce à sa luminosité maximale de 500 nits et sa finition mate.

Côté performances, le TCL 50 PRO NXTPAPER 5G est équipé d’une batterie de 5010 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. Sa mémoire de 8 Go, extensible avec 8 Go supplémentaires via la mémoire virtuelle, s’accompagne d’un espace de stockage de 512 Go, lui-même extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

La technologie exclusive NXTURBO optimise les performances du GPU de 30 % tout en réduisant la consommation d’énergie.

Pour les photos, on trouve un triple capteur de 32 MP doté d’intelligence artificielle pour capturer les moindres détails, même en faible luminosité. Un objectif macro permet des gros plans précis, tandis qu’une caméra de profondeur garantit des portraits impeccables. Une caméra frontale de 8 MP est également disponible pour des selfies réussis, et avec le mode One-Shot, vous pouvez capturer plusieurs photos et vidéos en une seule prise.

Le smartphone intègre également un capteur d’empreintes latéral, un système de reconnaissance faciale et la technologie NFC.

Le TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 512 Go est disponible en bleu à 245,22 € grâce au code NOEL10 sur Pixmania avec livraison à 4,99 € depuis l'Espagne.



On continue avec le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14APU8.

Il est équipé d'un écran OLED 14 pouces 2,9K avec une luminosité de 400 nits et une prise en charge des technologies Dolby Vision et DisplayHDR 500. Grâce à une couverture colorimétrique de 100 % DCI-P3 et 125 % sRGB, il garantit une reproduction des couleurs précise et éclatante. La certification Eyesafe réduit la lumière bleue nocive pour protéger vos yeux lors d'une utilisation prolongée.

Le Yoga Slim 7 embarque un processeur Ryzen 7 7840S, doté de 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence pouvant atteindre 5,1 GHz, ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon 780M.

Côté audio, ses 6 haut-parleurs stéréo optimisés Dolby Atmos garantissent une immersion sonore de qualité et il prend également en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3.

Le PC dispose de 16 Go de RAM LPDDR5x à 6400 MHz ainsi que d'un SSD de 512 Go.

Retrouvez le Lenovo Yoga Slim 7 14APU8 à 899,99 € au lieu de 1 199,99 € en ce moment, soit une remise de 25 % sur Cdiscount avec livraison offerte.



Enfin, on termine ce top 3 avec la TV Neo QLED Samsung TQ55QN86D 4K 2024 - 55".

Elle intègre un processeur NQ4 AI Gen 2, rapide et puissant, qui utilise l’intelligence artificielle pour optimiser votre contenu en 4K, tandis que la technologie Quantum Mini LED garantit une luminosité éclatante. Passez en mode turbo avec Motion Xcelerator et profitez d’images ultra fluides en 4K à 120 Hz.

Le téléviseur réunit toutes vos applications de streaming et vos divertissements au même endroit, vous offrant une navigation simple et intuitive. Avec Samsung Gaming Hub, jouez instantanément, avec ou sans console : il suffit d’appairer une manette en Bluetooth pour accéder à des milliers de jeux en streaming, sans téléchargement ni stockage requis.

Profitez également d'une utilisation simplifiée avec des applications comme B.tv+, OQEE by FREE, Orange TV et SFR TV, qui vous permettent d’accéder en exclusivité au live, replay, start over ou VOD directement sur votre TV.

Samsung TV Plus met également à votre disposition plus de 120 chaînes thématiques gratuites.

La TV Neo QLED Samsung TQ55QN86D 4K 2024 55" est en promotion à 799 € au lieu de 1 499 €, soit une remise de 47 % sur la Fnac.

Pour l'achat de ce téléviseur, vous pouvez bénéficier également d'une remise immédiate de 20 % sur le support TV Vogel's TVM 346FD9.



À découvrir également sur GNT :