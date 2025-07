On commence avec l'aspirateur robot Xiaomi T12.

Le Xiaomi Robot Vacuum T12 utilise une technologie de navigation laser avancée capable de balayer à 360° pour analyser rapidement son environnement et cartographier avec précision votre intérieur. Il détecte efficacement les obstacles et se déplace sans se perdre, assurant un nettoyage méthodique.

Doté d’un moteur haute performance, il élimine sans effort la saleté grâce à sa puissance d’aspiration de 3500 Pa. Son réservoir d’eau combiné à un bac à poussière 2-en-1 offre une utilisation pratique et adaptée à tous les besoins.

Le robot peut fonctionner jusqu’à 130 minutes en continu avec sa batterie de 3200 mAh, couvrant de grandes surfaces en un seul cycle.

Son système de distribution d’eau assure une humidification homogène, sans excès, pour un nettoyage en douceur. Trois niveaux de débit sont disponibles pour s’adapter aux différents types de sols.

Le Xiaomi Robot Vacuum T12 intègre une puce de sécurité MJA1 et bénéficie de la certification TÜV Rheinland en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles.

Retrouvez le Xiaomi Robot Vacuum T12 à 99,99 € au lieu de 129 €, soit une remise de 22 % sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 169,99 €.

On continue avec l'écran PC Samsung ViewFinity S5 S50GC.

Ce grand écran de 34 pouces offre une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels) et permet d'afficher plus de contenu simultanément, idéal pour le multitâche.

Doté d’un panneau TN et d’un temps de réponse de 4 ms, il garantit une bonne réactivité, adaptée à la bureautique et au divertissement. Son rapport de contraste de 3000:1 et sa luminosité de 250 cd/m² assurent des images bien définies, avec une profondeur de noirs appréciable. L’écran prend en charge 16,7 millions de couleurs, pour une restitution fidèle..

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités comme Magic Bright, Eco Saving Plus, le mode de protection des yeux (réduction de la lumière bleue) et la technologie Flicker Free, l’écran limite la fatigue oculaire, même lors d’une utilisation prolongée. Le mode Jeu, ainsi que les options Picture-in-Picture (PiP) et Picture-by-Picture (PbP), permettent une personnalisation poussée selon vos usages

Vous pouvez obtenir l'écran PC Samsung ViewFinity S5 S50GC à 199,99 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount en ce moment.

Enfin, on termine avec la montre connectée Huawei Watch GT 4 46 mm.

Elle intègre un superbe écran AMOLED de 1,43 pouce, offrant une lisibilité parfaite et des couleurs éclatantes, même en plein soleil.

Conçue pour vous accompagner au quotidien, elle offre une autonomie allant jusqu’à 14 jours en usage classique, et jusqu’à 8 jours en utilisation typique.

Côté géolocalisation, la montre embarque un système GNSS bi-bande à cinq systèmes, couplé à une antenne satellite intelligente, pour une précision de positionnement améliorée de 30 %. Elle bénéficie en plus d’un algorithme de positionnement par fusion, qui affine les données au fil de vos entraînements, pour un suivi toujours plus exact.

Avec l’application Stay Fit, la gestion des calories devient plus simple et plus précise. Basée sur la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, elle suit en temps réel votre apport calorique, vos dépenses actives et au repos, ainsi que votre déficit, pour vous aider à maintenir un équilibre énergétique optimal.

La montre veille aussi sur votre bien-être avec un suivi de la fréquence cardiaque en continu, une analyse avancée du sommeil, une détection de la respiration nocturne et un suivi intelligent du cycle féminin.

Enfin, elle devient un véritable assistant personnel au poignet : gestion des appels Bluetooth, rappels de calendrier, réponses rapides aux SMS, etc.

La Huawei Watch GT 4 46 mm en noir est actuellement en promotion à 99,99 € au lieu de 249,99 € (prix officiel), soit une remise de 60 % chez la Fnac ou Darty.

À découvrir également sur GNT :