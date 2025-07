Les vacances d’été approchent, et c’est le moment idéal pour penser à la sécurité de votre maison avant le départ. Reolink, spécialiste des technologies de surveillance intelligentes, lance ses offres Prime Day en avant-première avec des réductions allant jusqu’à 40 % sur une sélection de dispositifs de sécurité.

Voici quelques produits d'ores et déjà en promotion, avec d'abord une petite présentation de la caméra Reolink Altas PT Ultra avec panneau solaire.

Avec son mode pré-enregistrement intelligent, la caméra enregistre jusqu’à 10 secondes avant qu’un mouvement ne soit détecté. Réglable entre 2 et 10 secondes, cette fonction permet de ne rien manquer des événements importants, en éliminant les délais liés à la détection PIR. Vous bénéficiez ainsi d’une vue complète, avant et après l’action.

La vision nocturne 4K ColorX se distingue par sa capacité à restituer des images claires et en couleur dans l’obscurité : grâce à une grande ouverture F1.0 et un capteur de 1/1.8’’, elle capte jusqu’à quatre fois plus de lumière qu’un modèle standard (souvent limité à F2.0 et 1/2.7"). Résultat : des images ultra-détaillées en couleur, même dans une obscurité quasi-totale.

Côté couverture, cette caméra motorisée offre une rotation horizontale de 355° et une inclinaison verticale de 90°, pour une surveillance panoramique complète. Elle intègre une détection intelligente capable d’identifier les personnes, les véhicules ou les animaux, et active un suivi automatique dès qu’un mouvement est repéré. Vous recevez des alertes instantanées avec aperçu visuel, pour savoir en un coup d’œil ce qui a déclenché l’alerte.

Sa grande batterie intégrée peut assurer jusqu’à 5 jours de pré-enregistrement continu ou 480 jours en mode PIR seul. Le panneau solaire 6 W inclus permet une recharge efficace avec seulement 2 heures d’ensoleillement direct par jour, à condition que la température reste au-dessus de 0°C.

Enfin, pour le stockage, vous avez le choix : carte microSD jusqu’à 512 Go (non fournie), ou stockage centralisé via Reolink Home Hub ou Home Hub Pro (jusqu’à 16 To, non inclus). Avec le Hub, vous accédez aussi à des fonctions avancées comme RTSP/NAS, et le tout fonctionne sans abonnement.

Vous pouvez obtenir la caméra Reolink Altas PT Ultra avec panneau solaire à 155,99 € au lieu de 199,99 € en ce moment sur Amazon si vous êtes membre Prime.





Et voici d'autres caméras ainsi que des sonnettes vidéo Reolink déjà disponibles à prix réduit sur Amazon :

Caméras de surveillance extérieures Reolink

Sonnettes vidéo Reolink

Reolink Video Doorbell-PoE filaire à 87,99 € soit -20% pour les membres Prime (image super HD 5MP, HDR / 3D DNR, champ de vision large 180°, mise en place de messages vocaux et réponses automatiques, zone de mouvement réglable, alertes de détection de personnes...)





(image super HD 5MP, HDR / 3D DNR, champ de vision large 180°, mise en place de messages vocaux et réponses automatiques, zone de mouvement réglable, alertes de détection de personnes...) Reolink Video Doorbell WiFi filaire à 95,99 € avec le code CXAVAAOE (super HD 5MP jour et nuit, HDR / 3D DNR, champ de vision large 180°, micro et haut-parleur intégrés, mise en place de messages vocaux et réponses automatiques, alertes de détection de personnes, pré-enregistrement de 6s avant le déclenchement...)





(super HD 5MP jour et nuit, HDR / 3D DNR, champ de vision large 180°, micro et haut-parleur intégrés, mise en place de messages vocaux et réponses automatiques, alertes de détection de personnes, pré-enregistrement de 6s avant le déclenchement...) Reolink Video Doorbell sans fil avec batterie à 109,99 € soit -15% pour les membres Prime

Rendez-vous sur la boutique Amazon Reolink pour découvrir toutes les offres du Prime Day en avant-première.

