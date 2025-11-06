On pensait le problème des tensions excessives chez ASRock calmé, mais le feuilleton continue. Le problème des CPU Ryzen qui partent en fumée sur les cartes mères AM5 du fabricant n'est visiblement pas totalement résolu. Un utilisateur coréen du forum QuasarZone vient de partager sa mésaventure : sa carte mère B850 Pro RS a "tué" trois processeurs Ryzen 7 9700X en sept mois.

Comment un tel "triple kill" est-il possible ?

L'histoire de cet utilisateur, 'OnOr', est un véritable calvaire. En février, il achète deux Ryzen 7 9700X sur AliExpress. Les deux processeurs grillent l'un après l'autre sur sa carte ASRock B850 Pro RS. N'ayant pas de garantie via AliExpress, il ne peut rien faire pour les CPU.





Pensant la carte mère défectueuse, il la renvoie chez un revendeur (Compuzone) pour inspection. Le verdict tombe : la carte fonctionne parfaitement. Pour en avoir le cœur net, 'OnOr' achète un troisième 9700X, cette fois chez un revendeur officiel. Résultat : le processeur a grillé de la même manière.

ASRock n'avait-il pas corrigé le problème ?

C'est ce qui rend cette affaire si problématique. L'utilisateur affirme que sa carte mère ASRock tournait avec le dernier BIOS officiel (version 3.40), celui-là même censé corriger les problèmes de surtension qui "carbonisaient" les CPU Ryzen 9000. De plus, il précise n'avoir fait aucun overclocking et ne pas avoir activé les profils EXPO pour la RAM.





Pire encore, le service après-vente d'ASRock, qui a inspecté la carte après le deuxième CPU grillé, avait affirmé qu'elle n'avait "aucun problème", blâmant au passage les "CPU défectueux d'AliExpress".

Quel est le problème de fond chez ASRock ?

Depuis des mois, les cartes mères AM5 d'ASRock (surtout les séries 800) sont touchées par des pannes de processeur. Le problème, reconnu à demi-mot, viendrait de tensions trop importantes, ne respectant pas les consignes d'AMD. Les mises à jour du BIOS ont ralenti le phénomène, mais visiblement pas stoppé.





Le fait qu'AMD et ASRock se renvoient la balle n'aide pas. L'affaire est un désastre en termes d'image pour le fabricant de cartes mères, qui voit sa réputation fondre, malgré l'obtention récente de prix d'excellence à Taipei.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce problème ne touchait-il que les Ryzen 9000 X3D ?

Non, même si les premiers cas médiatisés concernaient des Ryzen 7 9800X3D et Ryzen 9 9950X3D (particulièrement sensibles aux tensions). Cette nouvelle affaire prouve que des processeurs non-X3D, comme le Ryzen 7 9700X, sont aussi victimes du même problème sur les cartes ASRock.

Le problème est-il limité à ASRock ?

Majoritairement oui, mais pas exclusivement. Un cas de Ryzen 7 9800X3D grillé sur une carte mère MSI X870E Tomahawk a aussi été rapporté, mais les incidents chez ASRock sont bien plus nombreux.

Puis-je acheter une carte mère ASRock aujourd'hui ?

Le dernier BIOS 3.50 semble avoir calmé les choses, et il est "a priori" moins risqué d'acheter la marque aujourd'hui. Cependant, comme le montre ce "triple kill", le risque de "rechute" existe toujours, et la gestion du SAV par ASRock dans ce dossier n'inspire pas confiance.