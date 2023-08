C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour les joueurs : Assassin's Creed Mirage n'aura pas une durée de vie exceptionnelle, et c'est Ubisoft qui le dit.

Ubisoft accélère sa communication autour de Mirage, le prochain volet d'Assassin's Creed à sortir et qui se présente comme un retour aux sources pour la saga. Le joueur se retrouvera ainsi dans la ville de Bagdad au 9e siècle et aux commandes de Basim Ibn Ishaq que l'on avait croisé dans Assassin's Creed Valhalla.

Trois fois moins long que Valhalla

Dans une interview, Fabian Salomon, producteur du titre a confié qu'il faudrait s'attendre à une 20 aines d'heures de jeu au mieux. Il indique que dans les tests internes, la durée de vie se situe autour des 23 à 24h de jeu. Il faut ainsi comprendre qu'il faudra 20 heures de jeu pour le boucler rapidement et jusqu'à 30h pour le finir à 100%.

Le titre est ainsi bien loin du contenu proposé dans Valhalla (60h en moyenne), et on sait déjà qu'il s'arrêtera là : aucun DLC ni même extension ou contenu additionnel n'est prévu. Et pour cause : Mirage était initialement prévu comme un DLC pour Valhalla... avant de devenir un projet à part entière.

La nouvelle pourrait rebuter les fans de la franchise tandis que pour les casual gamers, c'est l'assurance de pouvoir finir l'histoire sans avoir à s'imposer de jouer plusieurs heures par semaine. D'ailleurs, mieux vaut parfois un jeu plus court à l'action trépidante qu'un titre bien plus long handicapé par des lourdeurs et lenteurs d'un ennui mortel.

Ubisoft garantit que le titre profite d'une narration appuyée et que le titre se présentera comme une histoire bourrée d'action. Cela pourrait également impliquer plus de limites dans le concept de monde ouvert avec des quêtes principales bien plus cadrées et qui s'enchainent naturellement et rapidement pour faire évoluer l'intrigue du jeu.